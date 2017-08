Jadi CEO di Usia Muda, Kylie Jenner Sempat Tak Pede Sebagai Pengusaha

LOS ANGELES - Model seksi Kylie Jenner buka-bukaan soal kerajaan bisnis yang dirintis oleh dirinya sejak beberapa tahun silam. Didapuk sebagai entrepreneur muda paling berpengaruh di dunia, Kylie nyatanya sering dianggap tak pantas menyandang gelar tersebut sehingga membuat dirinya tampil tak percaya diri.

Pasalnya, di usia yang bisa dibilang cukup muda, adik Kendall Jenner itu merasa banyak orang yang memandang dirinya bukan sebagai seorang pebisnis. Hal tersebut terungkap dalam melalui program terbaru dirinya, The Life of Kylie.

"Saya merasa orang tidak menganggap saya serius sebagai wanita bisnis karena usia dan reputasi saya. Tapi saya pikir sekarang mereka mulai menerima saya," katanya sebagaimana dilansir Dailymail.

Sejatinya pasca-meluncurkan Kylie Cosmetics, mantan kekasih rapper Tyga ini mengaku lebih percaya diri. Bagaimana tidak, ia semakin mantap mendalami dunia bisnis usai brand kosmetik, Kylie Cosmetics meraih kesuksesan yang luar biasa.

"Saya tidak pernah membayangkan bahwa Kylie Cosmetics akan tumbuh dengan apa yang dimilikinya. Menjadi CEO, saya sendiri pasti telah mengubah kepercayaan diri saya. Kylie Cosmetics selanjutnya membuatku terus berjalan," ujarnya.

Ia pun menambahkan, "Saat pertama kali meluncurkan Kylie Cosmetics, saya memesan jumlah yang sangat kecil dan saya hampir yakin itu tidak akan laku terjual ternyata tidak justru sangat luar biasa."

Adik tiri Kim Kardashian ini meluncurkan produk Lip Kit pertama kalinya pada 2015. Usai dirilis, produknya pun langsung laku keras sehingga usaha baru Kylie berkembang begitu pesat. Tak heran apabila diusia yang masih 18 tahun, Kylie sudah menyandang status sebagai seorang CEO.

Dua tahun bergelut dengan bisnis komestik, Kylie nyatanya sudah meraup keuntungan berlipat ganda. Pada 2017, penjualan produknya pun diketahui naik pesat hingga menyentuh angka 25 persen. Ia bahkan disebut-sebut meraih keuntungan sebesar Rp5,6 triliun dari Lip Kit dan Eyes Shadow dalam kurun waktu 18 bulan.

Brand Kylie Cosmetics juga diprediksi akan menghasilkan pendapatan lebih dari satu miliar dolar pada 2022 mendatang. Cukup wajar mengingat Kylie saat ini tengah menjadi ikon fashion maupun make up remaja masa kini.

Sebelumnya bintang Keeping Up With The Kardashians itu juga memiliki bisnis di lini fashion. Bersama dengan Kendal, Kylie merintis busana di bawah naungan PacSun. Usaha tersebut ternyata sudah digelutinya sejak 2013.