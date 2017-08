Ciee, Seungri BIGBANG Ketauan Kencan Bareng Artis Filipina di Bali

SEOUL - Salah satu personel boyband BIGBANG, Seungri kembali tertimpa rumor berkencan dengan seorang wanita. Kali ini, pelantun tembang Fantastic Baby itu tertangkap kamera sedang menghabiskan liburan bersama seorang aktris asal Filipina, Ellen Adarna.

Kedua pesohor beda negara itu dikabarkan berkencan mesra di Bali pekan lalu. Foto-foto mereka pun kini telah tersebar luas di jagat maya dan langsung menjadi perbincangan hangat dimana-mana. Dugaan kencan semakin gencar diberitakan saat Seungri kedapatan memfollow akun Instagram Ellen.

Baik Seungri maupun Ellen memang dikenal sebagai selebriti yang gemar menggelar pesta dengan sejumlah rekan selebriti lintas negara. Sayangnya alih-alih menuai komentar positif, kedekatan mereka justru mendapatkan berbagai respon negatif dari para netizen.

"Seungri memiliki hati yang lemah untuk wanita Tapi danggg, kenapa harus Ellen Adarna," protes salah satu penggemar di Twitter sebagaimana dikutip dari Aceshowbiz.

Sementara itu, Ellen Adarna sejatinya aktris sekaligus model populer di Filipina. Wanita kelahiran 2 April 1988 itu memulai karier di industri hiburan sebagai selebriti Instagram (selebgram). Berkat perawakan yang mempesona juga akting yang memukau nyatanya memudahkan Ellen melebarkan sayap di dunia entertainment Filipina.

Terbukti sejak 2010, Ellen sudah membintangi lebih dari lima film termasuk Beauty in a Bottle hingga You're Still The One. Meskipun begitu belum diketahui sejak kapan Seungri mengenal Ellen. Hanya beberapa spekulasi menyebutkan keduanya bertemu dari salah seorang teman.

Seperti yang diketahui, hampir disetiap negara Asia, Seungri memiliki teman baik. Dari Indonesia, pria 26 tahun itu berteman dekat dengan aktris cantik Raline Shah. Belum lagi di Singapura, Seungri berkawan dengan salah satu sosialita ternama bernama Kim Lim.

Terlepas dengan itu semua, belum lama ini Seungri sebenarnya pernah dikabarkan berkencan dengan wanita asal Jepang yang masih berusia 20 tahun. Sumber menyebutkan mereka berpacaran sudah lebih dari setahun. Bahkan sang wanita pun mengklaim sering berkencan dengan Seungri di hotel.

Keduanya disebut-sebut berjumpa di salah satu bar karaoke. Dari sanalah hubungan keduanya menjadi dekat. Namun tidak diketahui apakah mereka masih berhubungan atau tidak mengingat Seungri sudah memiliki gandengan baru.

Kendati demikian, hingga berita ini diturunkan belum ada konfirmasi resmi baik dari pihak manajemen Seungri maupun Ellen soal liburan duo sejolit tersebut di Pulau Dewata.