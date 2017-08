Dewi Sanca Angkat Bicara Pasca Kalimat Mesranya dengan Bupati Viral

JAKARTA - Nama penyanyi dangdut Dewi Sanca kembali menjadi perbincangan paling hangat di jagat maya. Wanita 33 tahun itu muncul dengan sensasi baru di industri hiburan. Setelah usai dengan kabar operasi plastik yang dijalaninya hingga menghabiskan uang ratusan juta, Dewi diisukan memiliki hubungan gelap dengan seorang pria.

Hal tersebut terungkap melalui sejumlah postingan wanita yang terkenal dengan aksi manggung bersama ular itu di Instagram. Beberapa unggahan Dewi di media sosial tersebut seakan menunjukkan ia sedang menjalin hubungan serius dengan salah satu pejabat Tanah Air.

BACA JUGA: Kondisi Dewi Sanca Membaik Setelah Percobaan Bunuh Diri

BACA JUGA: Curhatan Dewi Sanca Dinilai Sindir Lucky Hakim

Sosok pria yang dipanggil Papap secara mesra oleh Dewi diduga adalah Bupati Intan Jaya, Natalis Tabuni. Potret wajahnya yang diposting Dewi meskipun tidak terlihat jelas dinilai mirip dengan Natalis. Kontan saja komentar negatif pun langsung menyerang keduanya.

Wanita kelahiran 30 November 1983 itu dianggap sebagai simpanan Natalls. Tak mau namanya terseret semakin jauh, Natalis pun angkat suara. Ia membantah dengan tegas jika mengenal baik dengan Dewi Sanca. Video pernyataan Natalis pun sudah diposting oleh salah satu akun gosip di Instagram.

Ia tetap membenarkan bahwa foto yang diunggah Dewi memang dirinya. Hanya, Natalis mengungkap potret tersebut diambil oleh Dewi dari internet. Sejauh ini pun menurut pengakuan Natalis, ia dengan Dewi hanya berjumpa sekali untuk membahas soal pekerjaan.

"Saya mau klarifikasi bahwa saya liat foto saya yang tersebar di internet sama dipapaskan dengan adek Dewi Sanca. Foto itu foto internet. Memang betul foto saya, tapi kami engga pernah komunikasi aneh yang lain-lain," katanya pada Senin (14/8/2017).

Ia pun menambahkan, "Cuma kami pernah ketemu di rumah makan mau bikin film dokumenter dan untuk dangdutan 17-an di Intan Jaya. Dan saya mohon supaya jangan foto seperti ini dipolitisi."

Sebelumnya, Dewi memamerkan uang segepok juga berlian dari Natalis di laman Instagram pribadinya. Dengan mengungkapkan kata-kata menggunakan bahasa mesra unggahan Dewi itu langsung menuai perbincangan.

BACA JUGA: Dewi Sanca Coba Bunuh Diri, Pacar Malah Cuek

BACA JUGA: Keponakan Dicabuli, Dewi Sanca Marah di Pengadilan

"Alhamdulillah makasih ya papap TF-an nya tengah malem begini love you. Miss you. Jaga diri ya Papap jangan nakal hihihi. Pokoknya love you full," kata Dewi di salah satu unggahannya beberapa waktu lalu.

"Love u miss u. Makasih untuk semuanya ku tak peduli orang mau bicara apa. Semoga semua urusan Papap cepat selesai. Fisik no.10 yang penting tanggung dan sayang sama adek bagiku sudah buat adek bahagia," timpalnya di postingan yang lain.