Siap Perangi Pedofil, Nafa Urbach Didukung Banyak Elemen Masyarakat

JAKARTA – Gonjang-ganjing rumah tangganya dengan Zack Lee belum selesai, Nafa Urbach kembali disibukkan dengan ancaman pedofil yang diduga mengincar putrinya. Ancaman tersebut kian menghantuinya saat beragam komentar dengan kata 'loli' membanjiri pemberitaan soalnya Mikhaela di pemberitaan media online.

Hal ini tentu menjadi salah satu fase sulit untuk wanita kelahiran Jawa Tengah, 37 tahun silam ini. Ia harus memecah konsentrasi untuk keutuhan rumah tangganya berikut dengan fokus pada masa depan sang putri.

(Baca Juga: Anak Jadi Incaran Pedofil, Nafa Urbach Siap Laporkan ke Polisi)

(Baca Juga: Beredar Video Zack Lee dengan Perempuan Lain, Nafa Urbach: Saya Enggak Mau Terlalu Mikirin)

Kendati demikian, Nafa tidak terlihat menjadi manusia yang penuh akan beban. Ia menyerahkan semuanya pada Tuhan dan menganggap bahwa luka yang dibuka sejak beberapa hari terakhir adalah kehendak dan rencana sang pencipta.

"Kalau saya pribadi enggak merasa rugi, tapi saya merasa bahwa saya enggak tahu apa yang dibuka kemarin pagi itu rencana tuhan juga, membuka banyak sekali luka, membuka banyak sekali masa lalu, membuka kepahitan ya orang-orang itu dan akhirnya semuanya itu terbuka," katanya saat dijumpai di kawasan Fatmawati, Jakarta Selatan pada Senin (14/8/2017).

Sang putri, Mikhaela Lee Juwono memang tidak mendapatkan pelecehan fisik dari seseorang. Namun komentar dengan kata 'loli' dirasa oleh Nafa Urbcah begitu mengganggu dan membuatnya takut sebagai seorang Ibu.

Nafa Urbach bahkan mantap membawa kasus ini ke jalur hukum. Namun, sebelumnya ia akan berkonsultasi dengan Kak Seto sebagai Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak, pihak cyber crime, dan aparat kepolisian.

Tindakannya mungkin bisa dikatakan berlebihan karena nyatanya, anak kandung Nafa Urach tidak mendapat kerugian sama sekali. Namun wanita berusia 37 tahun ini cukup berani karena baginya, masa depan semua anak di dunia ini harus diperhatikan.

"Saya enggak takut, kalau ini buat menyelamatkan banyak anak-anak di luar sana, apalagi ada aparat kepolisian, ada cyber crime yang mendukung saya. Ada Intel yang ngejagain anak saya juga, kaya mas Sandy juga jadi saya enggak merasa takut," kata Nafa Urbach.

Nafa Urbach juga mendapat dukungan penuh dari perempuan-perempuan muda atau mereka yang sudah menjadi seorang Ibu. Mereka bahkan bersedia untuk membentuk komunitas demi memberantas pedofil dan menyelamatkan masa depan anak-anak.

(Baca Juga: Anak Diincar Pedofil, Nafa Urbach Ngamuk dan Siap Tangkap Pelaku)

(Baca Juga: Upaya Nafa Urbach Hadapi "Valakor" demi Keutuhan Rumah Tangga)

"Oh iya saya mau ini kayanya (bentuk komunitas bersama ibu-ibu) pasti teman-teman artis juga ikutan stres (dengan kasus ini) semuanya," sambungnya.

"Ini jangan dianggap remeh atau cari sensasi! ini soal pelecehan seksual sama anak-anak di bawah umur, bukan infotainment segala macem, ini serius soal pelecehan seksual. Saya akan Temui ibu-ibu, malah ibu-ibu sendiri yang akan mengadakan grup komunitas, 'bagaimana mba cara kita mengedukasi anak-anak think thats a good idea right?," tutup wanita berdarah Jawa-Jerman ini.