Hadapi Haters, Soul Sisters "The Next Boy/Girl Band" Janjikan Penampilan Serbabisa

JAKARTA - Girl band jebolan The Next Boy/Girl Band Global TV, Soul Sisters mengaku sudah mengantisipasi banyaknya prasangka buruk bahkan sebelum terbentuk. Namun, mereka ingin membuktikan bahwa mereka tidak hanya menunggang tren grup vokal dan menunjukkan kualitas sebagai penampil (performer) yang sesungguhnya.

Untuk itu, Soul Sisters ingin menjadi girl band dengan personel yang serbabisa atau all-around. Maksudnya, mereka ingin menyajikan penampilan yang bisa bernyanyi sekaligus menari, diperkuat dengan meminimalisasi lipsync. Hal ini diwajibkan bagi kelima personel mereka, yaitu Vanya, Ruth, Marsha, Zalfa, dan Key B.

Menurut Key B, hal itu jadi pembeda dibanding berbagai girl band lain yang pernah meramaikan industri musik Tanah Air. Tentunya, aksi mereka sudah sempat terbukti melalui The Next Boy/Girl Band sebagai tolok ukur yang mapan.



“Yang pasti grup ini tuh gak hanya cuma bisa bernyanyi, tapi kita juga bisa dance. Berbeda dengan girl band-girl band yang pernah dikenal masyarakat, dan beda dengan stigma yang selama ini ada di masyarakat. Karena kita bisa dua-duanya dan gak cuma mengandalkan audio, AKA lipsync gitu,” ucap Key B kepada Okezone di MNC News Center, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (15/8/2017).

Aksi mereka ke depannya tentu harus semakin meningkat. Mengenai hal itu, Vanya dan Key B mengaku sudah punya strateginya. Strategi yang diklaim mereka tidak jauh dari jadi serbabisa itu sekaligus membedakan mereka dengan girl group dari Korea maupun Amerika Serikat.



“Kita ingin memperkenalkan diri kita bukan sebagai plagiat Korea ataupun girl band dari Barat. Kayak Little Mix gitu mungkin mereka tidak terlalu banyak dance. Di sini kita pengen nonjolin kalo kita full itu bagus, koreografi juga bagus, dengan visual yang lumayan kalo menurut saya. Mungkin bisa dibilang balance, lebih lengkap dibanding dengan Korea yang sometimes visual aja, kadang lebih kuat dance-nya,” ucap Vanya.



“Kita pengin nunjukin ini girl band yang berkonsep Indonesia,” timpal Key B.

Kini, mereka tengah sibuk kembali latihan sembari mempromosikan single debut mereka yang berjudul Curi Hatiku. Latihan itu dipandang sebagai kunci utama untuk melawan prasangka buruk, karena hasilnya lah yang akan bicara sendiri.



“Mungkin ada beberapa yang bilang alay nih girl band, alay nih segala macem. We’ll see lah,” tutup Vanya.