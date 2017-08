Ngaku Vakum, Justin Bieber Malah Umumkan Bakal Rilis Lagu Baru pada 17 Agustus

LOS ANGELES - Lupakan sejenak soal kabar Justin Bieber yang dikabarkan cuti dari dunia tarik suara pasca-membatalkan sejumlah tur konser. Nyatanya, pelantun tembang Let Me Love You itu tengah berencana menggebrak industri musik dunia dalam waktu dekat. Tinggal menghitung hari, Bieber malah berniat meluncurkan single terbaru.

Lewat akun Twitter resminya, Bieber membocorkan akan merilis lagu tersebut pada Kamis, 17 Agustus 2017. Tentu pengumuman itu langsung disambut suka cita oleh para Belieberes (sebutan fan Bieber) di dunia.

"Musik baru. Kamis siang," Kata Bieber pada Selasa (15/8/2017).

Unggahan tersebut diiringi dengan gambar bertulisan FRIENDS Justin Bieber + BloodPop. Melihat postingan tersebut, para penggemar pun mulai berspekulasi bahwa Friends akan menjadi judul lagu selanjutnya mantan kekasih Selena Gomez.

Pria asal Kanada ini pun dikabarkan akan menjalani kolaborasi lagi dengan produser musik BloodPop mengingat nama tersebut muncul bersama dengan poster yang diunggah oleh Bieber. Jelas kolaborasi keduanya diprediksi bakal membawa Friends berada di puncak tangga lagu usai perilisan.

Berbicara soal BloodPop, keduanya ternyata pernah menjalin kerjasama lewat lagu hits Sorry yang langsung menuai popularitas cukup besar dalam sekejap mata. Sayangnya hingga berita ini diunggah, belum diketahui pasti apakah Friends bakal menjadi lagu utama Bieber atau justru Bloodpop.

Kendati demikian terhitung sejak tiga jam diunggah, pengumuman Bieber tersebut tetap meraup lebih dari 100ribu likes dan hampir 8ribu komentar. Antusiasme fans menyambut lagu baru pria 23 tahun itu tampak begitu jelas. Mereka penasaran dengan lagu seperti apa lagi yang bakal dikeluarkan oleh Bieber.

Tentu saja ini menunjukkan bahwa eksistensi Bieber di dunia musik hollywood masih cukup diperhitungkan dan karyanya pun selalu ditunggu-tunggu oleh publik.

Bieber sendiri memang kerap menggandeng musisi ternama dengan sejumlah musisi untuk berkolaborasi. Sebelumnya, ia sukses besar berduet dengan Luis Fonsi dan Daddy Yankee lewat Despacito. Selama tiga minggu berturut, lagu tersebut bahkan menduduki peringkat puncak Billboard Hot 100. Sehingga diharapkan single terbaru Bieber nanti dapat kembali mendulang kesuksesan serupa.

Sekadar mengingatkan, belum lama ini Bieber memang membatalkan sisa tur Purpose World Tour. Ia dikabarkan rehat sejenak dari hiruk piruk dunia hiburan lantaran fokus dengan agama. Sayang, dengan kabar bakal dirilisnya Friends pada Kamis ini nyatanya telah menandai bahwa sejauh ini Bieber tetap aktif berkarya di industri musik.