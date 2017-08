Wow Keren! Sophia Latjuba Pamer Gerakan Handstand saat Yoga

JAKARTA – Sophia Latjuba selalu menarik perhatian netizen jika sudah latihan yoga dan olahraga lainnya. Lihat saja, kali ini ia melakukan gerakan ekstrem berdiri dengan tangan atau handstand. Wow, keren!

Sophia Latjuba memang mempunyai kegemaran olahraga, salah satunya yoga. Pantas jika bentuk tubuhnya selalu terjaga, ia tetap langsing meski usianya sudah 47 tahun.

Gerakan yoga yang kali ini dilakukannya cukup ekstrem untuk ukuran wanita. Ya, Sophia melakukan gerakan berdiri dengan tangan atau handstand.

Hal ini bisa dilihat dari foto yang diunggahnya di ?Instagram pribadi @sophia_latjuba88. ”Mommy time,” tulisnya dalam keterangan foto.

Dan netizen yang menjadi followers-nya pun, tidak perlu berlama-lama langsung memberikan like dan komentar.

”Wow, bisa gt ya.. 😍😍 ajarin la,” tulis @raoitam.

”Wooow.. ampuun daah,” sambung @apiptea.

”Kereennn ihh..😍😍,” tambah @gerhanashafira.

”Sadisss handstand,” celetuk @bebege.

Kemudian, netizen lainnya juga berkomentar memberikan pujian. ”Mantwabbb moga awet muda,” puji @walidi_andri.

”Always cantik luar dalam , my inspiration, my twin (tgl lahir nya sama) hehehe... proud of u mom,” ucap @indahsarimahardika.

”Hebat iih, sy takut yg extrem gt, sy cm bs yg biasa2 n suka nawar sm guru yoga nya,” sambung @ervinatatik.

Kemudian, @momm.bella06 juga berkomentar, “Keren cantik cucok smuanya lah ak suka bgt sm km kk sofia yg cantik.”

”Mba itu gimana bisa lentur gitu,,,, weldone mba @sophia_latjuba88,” tutup @yudiastutiary.