Banyak Fans yang Tonton, Amanda Rawles Keranjingan Bikin Tutorial Make-up

JAKARTA - Selain sibuk di dunia film, Amanda Rawles memiliki sebuah hobi baru. Hobi tersebut adalah membuat tutorial make-up yang selalu diunggahnya di platform Youtube.

Bagi Amanda, make-up adalah salah satu bagian dari seni. Selain senang bisa berbagi kepada para penggemarnya, tutorial make-up juga dijadikan tempat oleh Amanda untuk menginspirasi orang lain.

"Karena aku suka banget sama make-up, karena make-up tuh sama aja kayak seni, kita bisa berekspresi melalui make-up, dan aku juga kayak punya kepuasan tersendiri setelah ngerjain make-up, especially fans-fans ku di luar sana, suka dengan karya make-up aku, dan jadi nagih, pengin bikin lagi dan lagi, pengin ngasih sesuatu yang baru buat mereka, mau keep inspiring aja," paparnya saat ditemui di Jakarta Selatan.

Pemain film Aku, Benci & Cinta ini mengaku belajar make-up secara otodidak. Banyak sumber yang dijadikan oleh Amanda sebagai tempat dirinya belajar, salah satunya adalah Youtube. Ia awalnya juga sering menonton tutorial make-up dari Youtubers lain.

Kecintaannya terhadap dunia tata rias dimulai sejak kelas 7 Sekolah Menengah Pertama (SMP). Sejak saat itu ia terus belajar dan akhirnya memberanikan diri untuk membuat tutorial make-up.

Aktris berusia 16 tahun ini bahkan tak peduli jika dirinya dicap tua dini karena sering make-up oleh para haters. Bukan rahasia lagi jika Amanda sering dibilang terlalu menor dengan make-up di usianya yang masih muda itu.

"Tapi ya I don't care, karena banyak orang yang suka sama aku. Dan itu juga suatu kebanggaan buat aku, karena di usia aku yang masih muda aku udah bisa make-up gitu. Ini something I should be proud of, bukannya malah minder karena people ngata-ngatain aku tua. Tapi aku ngelakuin ini selain untuk kelihatan cantik juga karena aku having fun," tandasnya.