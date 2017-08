FOTO: Ello Terjerat Narkoba, Aurelie Moeremans Pastikan Hubungannya Baik-Baik Saja

JAKARTA - Penyanyi Marcello Tahitoe atau yang lebih dikenal dengan nama Ello kini tengah menghadapi setiap proses hukum yang menjeratnya pasca ditangkap telah menggunakan ganja sebanyak 5 gram.

Semenjak bergulirnya kasus tersebut, sang kekasih Aurelie Moeremans menjadi sorotan netizen. Hubungan spesial mereka sempat diperbincangkan pasalnya sampai detik ini wanita 24 tahun itu dikabarkan belum menjenguk Ello.

Melalui akun Instagram pribadinya, pemain film Catatan Dodol Calon Dokter tersebut menuliskan keterangan foto yang menjelaskan kalau hubungan dirinya dan Ello baik-baik saja.

"We're going to be just fine πŸ‘πŸΌ," tulis Aurelie.

Melihat keterangan tulisan foto itu buat netizen membanjiri kolom komentar, ada yang mengatakan kalau kasus yang menimpa pelantun lagu Pergi Untuk Kembali itu merupakan bagian ujian dari kisah cinta keduanya.

"Disini cinta yg namanya cinta di uji.. beruntung banget lo sob, jangan di sia sia'in @marcello_tahito πŸ˜‰," tulis akun @syaenawaastra.

"Keep support buat ka ello ka @aurelieowreally ga usaa pusingin omongan orang" yg mencibir. Karna mereka hanya bisa berkomentar aja kok, ttp jaga kesehatan ya ka, biar bs slalu support dlm keadaan apapun.. Semangatttt God bless you πŸ™ buat yg komentar tolong kalo mau komen jangan terlalu pedes inget dosa terbanyak itu dr mulut. Kalo mau komen kalo bisa positive jangan cuma bs nya mencibir karna smua org pasti punya kesalahan ga ada yg sempurna kok di dunia ini kcuali Tuhan," tambah akun @fransisca16_.

Akibat kasus tersebut, Ello sempat disangkakan dengan Pasal 111 dan 127 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan dikenakannya pasal tersebut, Ello terancam pidana penjara minimal empat tahun dan maksimal 12 tahun.

Namun pada hari ini (14/8/2017), anak dari pasangan Minggus Tahitoe dan Diana Nasution ini resmi menjalani rehabilitasi di Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) di Cibubur, Jakarta Timur.