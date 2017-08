Kasus Hukum Berakhir Damai, Posisi Onew 'SHINee' di Age of Youth 2 Masih Tanda Tanya

SEOUL - Kasus pelecehan seksual yang sempat diduga dilakukan oleh Onew, personel SHINee akhirnya berakhir damai. Melansir Soompi, korban akhirnya menarik tuntutannya atas lelaki 27 tahun itu setelah Kepolisian Gangnam, Seoul, Korea Selatan, meluruskan permasalahan yang dipicu oleh kesalahpahaman tersebut.

Kemarin (13/8/2017), S.M. Entertainment selaku agensi yang menaungi SHINee, mengungkapkan permintaan maaf atas ketidaknyamanan yang dialami korban. Namun, S.M. menegaskan, bahwa kejadian itu hanyalah sebuah 'kesalahpahaman'.

"Onew menyambangi klub tersebut untuk menyelamati temannya yang menjadi disk jockey (DJ). Ketika Onew menari dalam keadaan mabuk, dia tak sengaja bertubrukan dengan seseorang yang ada di dekatnya," tulis S.M. dalam keterangan resminya.

Agensi raksasa asal Korea Selatan itu menambahkan, "Hal seperti itu (sentuhan fisik) sangat mungkin terjadi apalagi ketika orang tersebut berada di bawah pengaruh alkohol. Yang pasti, Onew akan bersikap kooperatif dalam penyelidikan polisi."

Ketika penyelidikan polisi masih berlangsung, JTBC sebagai TV kabel yang akan menayangkan Age of Youth 2, drama terbaru Onew, menerima tekanan yang cukup besar dari publik.

Dalam keterangannya, JTBC tak menampik, banyak permintaan masyarakat yang menginginkan Onew didepak dari produksi Age of Youth 2. Stasiun TV itu mengatakan, akan menunggu proses hukum selesai sebelum menentukan nasib Onew dalam drama mereka.



Dalam Age of Youth 2, bintang Descendant of the Sun itu akan berperan sebagai mahasiswa teknik yang tak tahu apa-apa tentang pacaran dan romantisme. Apabila Onew tetap berperan dalam drama itu, masyarakat menilai antara peran dan kehidupan nyata sang artis akan sangat bertolak belakang. Publik menilai, akan sangat sulit bagi mereka melihat dia berlakon sebagai seseorang yang lugu di saat tuntutan pelecehan seksual tengah menderanya.

Namun sebagian masyarakat menilai, Onew layak mendapatkan peran itu karena ia telah bebas dari semua tuntutan hukum. Penggemar Onew mengatakan, akan sangat tidak adil memaksanya untuk melepas drama itu di saat dia bekerja keras untuk mendapatkan apa yang ia miliki saat ini.

Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan lanjutan dari JTBC mengenai keterlibatan Onew SHINee dalam drama tersebut, meski kasus hukum sudah berakhir damai. Sementara itu, Age of Youth 2 akan tayang perdana di JTBC pada 25 Agustus 2017 di JTBC, setiap pukul 23.00 waktu setempat.