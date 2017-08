FOTO: Dikabarkan Menikah, Kalimat Mesra untuk Chiko Hakim Bikin Baper Netizen

JAKARTA - Cyril Raoul Hakim atau yang lebih dikenal Chiko Hakim dikabarkan pada Minggu 13 Agustus 2017 mempersunting kekasihnya yang bernama Citra Soeroso.

Tepat dihari bahagia mereka, wanita yang berprofesi sebagai balerina tersebut pun mengunggah foto dirinya dan Chiko pada akun Instagram pribadinya.

Citra pun menuliskan beberapa kalimat romantis dalam bahasa Inggris untuk mantan kekasih Yuni Shara tersebut pada keterangan foto yang diunggah.

"I’ve never had that, someone I can dedicate my time to, knowing that they appreciate the love and efforts just as much as I do. I can never truly put into words how I feel about you, so I simply try so you know that your heart is safe with me," ungkap Citra.

"I promise to show you that you are worthy of all the love in the world and I will work tirelessly to prove that to you every single day for the rest of our lives.

I love you Cyril Raoul Hakim, with every fiber of who I am, down to my core. I am so blessed to be on this journey with you. You are a part of me and you always will be ❤️💍👰🏻 #CC2017," tutupnya.

Melihat foto dan keterangan tulisan yang diunggah, banyak netizen langsung memberikan komentar dengan mendoakan agar pernikahan pasangan yang berpacaran sejak April 2017 ini dapat lancar dan langgeng.

"Happy wedding buat Mas @chicohakim and Mbak @citrasoeroso ... stay blessed and happy always..😍😍😍🌹🌹🍸🎉," tulis akun @erni_karmila.

"Selamat mbak @citrasoeroso dan pak @chicohakim atas pernikahanny..semoga bahagia sampai akhirnyaa...god bless u," tambah akun @nuringtyas_endah.

Sebelumnya, Chiko menikah dengan Wandah Hamidah, dan berakhir dengan perceraian yang terjadi pada 2012. Kemudian, ia juga sempat memadu kasih dengan Yuni Shara, namun hubungan itu juga harus kandas pada Oktober 2016.