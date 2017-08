Jelang Rilis Album Baru, Taeyang 'BIGBANG' Ungkap Keterlibatan Zico dan Ask Us Anything

SEOUL – Semakin dekat jadwal rilis album solo terbaru Taeyang ‘BIGBANG’, maka semakin padat pula aktivitas promosi yang dijalaninya. Album penuh bertajuk ‘White Night’ itu rencananya akan dirilis Taeyang secara digital pada 16 Agustus 2017.

Melansir Soompi, setidaknya ada tiga penampilan Taeyang di layar kaca jelang dan setelah rilis album barunya. Pertama, acara varietas I Live Alone yang akan mulai tayang pada minggu depan, 18 Agustus 2017. Dalam program tersebut, dia memperkenalkan gaya hidup sebagai seorang single dan mempertontonkan rumah mewahnya.

Baca juga: Berawal dari Mobil yang Mencurigakan, Begini Kronologi Penangkapan Rio Reifan

Kedua, kompetisi Fantastic Duo 2. Ini merupakan penampilan kedua Taeyang dalam program tersebut, setelah tahun lalu sukses keluar sebagai juara. SBS mengungkapkan, jadwal syuting dilakukan pada 22 Agustus 2017 dan akan tayang pada September mendatang.

Ketiga, acara varietas Ask Us Anything. Minggu ini, Taeyan dan Song Mino ‘WINNER’ akan menjalani syuting dan dijadwalkan tayang pada 26 Agustus 2017 di saluran TV kabel JTBC.

Baca juga:

VIDEO: Tingkatkan Minat Baca, Andi Arsyil Bangun Sanggar Baca dan Mengajar

FOTO: Pose Bareng, Charli XCX Resmi Jadi 'Member Baru' BTS?

Ask Us Anything merupakan program televisi yang mengambil setting di sebuah ruang menyerupai kelas sekolah. Bintang tamu dalam acara ini akan memperkenalkan diri sebagai siswa pindahan yang akan bergabung dengan deretan bintang utama.

Selain tiga penampilan spesial Taeyang ‘BIGBANG’ di layar kaca, dia juga menjanjikan kolaborasi spektakuler dalam album terbarunya. Hari ini (14/8/2017), seorang sumber anonim membocorkan bahwa penyanyi 29 tahun itu berkolaborasi dengan Zico, rapper Block B, dalam album barunya tersebut.

Baca juga: Nani Wijaya Prihatin Rio Reifan Tersandung Kasus Narkoba, Lagi

Sumber itu mengatakan, Taeyang mendatangi Zico secara pribadi dan memintanya untuk berkolaborasi. Pinangan itu, kemudian disambut oleh rapper kontroversial tersebut. Mengingat keduanya memiliki reputasi cukup baik di industri musik, kolaborasi keduanya cukup dinantikan penggemar.

Tak hanya dengan Zico, dalam album terbarunya ini Taeyang akan kembali bekerja sama dengan Teddy, produser kenamaan yang bernaung di bawah YG Entertainment. Dalam 'White Night', Teddy bertindak sebagai produser lagu Darling, sementara lirik lagu Wake Me Up ditulis oleh produser The Black Label: Kush, Joe Rhee, dan R. Tee.