Tak Melulu Teknik Vokal, Juri The Voice Kids Indonesia Musim Kedua Lebih Mencari Keunikan Kontestan

JAKARTA – The Voice Kids Indonesia musim kedua kurang dari sebulan lagi akan segera dihelat. Muhammad Tulus, Agnez Mo dan Bebi Romeo masih didapuk untuk menjadi juri ajang pencarian bakat kenamaan tersebut. Masing-masing juri tentunya mempunyai target dan cara tersendiri untuk memilih kontestan.

Sebagai seorang juri, Tulus tampaknya paham betul mengenai kontestan yang ia cari. Menurut penyanyi 29 tahun itu, kontestan yang memiliki keunikan vokal tersendiri merupakan suatu hal yang luar biasa, jadi tak melulu soal teknik vokal. Selain itu, para masing-masing juri memang sudah saling memahami satu sama lain, dengan para kontestan yang mereka senangi. Saking pahamnya, masing-masing juri tahu warna suara yang akan dipilihnya, bahkan tak akan diganggu gugat oleh juri lain. Seperti Tulus yang sudah paham betul karakter suara yang akan disenangi Agnez Mo dan Bebi Romeo. Hal ini membuktikan chemistery antar juri memang sudah terhubung.

“Kalau saya sendiri yang saya cari keunikan, bukan melulu teknik buat saya, yang luar biasa itu unik-unik. Jadi ekspektasi buat saya ya berharap bisa menemukan suara yang tidak hanya sekedar bagus tetapi karakter yang sangat kuat. Kadang kalau kita ketemu kontestan kita udah tau, kita enggak usah pencet tombolnya deh, ini tuh Mas Bebi banget. Uda mulai saling ngerti,” ungkap Tulus saat ditemui di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Sabtu (12/8/2017).

Senada dengan apa yang telah disampaikan oleh Tulus, bebi Romeo pun menyatakan hal yang sama. Mengingat setiap juri mempunyai porsinya masing-masing untuk menentukan kontestan mana yang akan ia ajarkan lebih lanjut.

“Mungkin uniknya atau karakternya ini yang membedakan kalau Agnes sukanya yang begini, kalau Tulus sukanya yang begini atau aku yang sukanya begini gitu. Itu yang membedakan nanti pada akhirnya. Oh Tulus tuh begini, Oh Agnes tuh begini, Oh Bebi tuh begini,” tambah Bebi Romeo.

Kendati demikian, Tulus juga menambahkan agar The Voice Kids Indonesia musim kedua dapat lebih baik lagi dari musim yang pertama. Selain itu, dengan adanya ajang pencarian bakat ini, pelantun Sewindu ini juga berharap agar anak-anak Indonesia lebih optimis lagi dalam hal bermusik dan semakin serius dalam bidang bermusik. Pasalnya, setiap dirinya pergi ke daerah-daerah, Tulus kerap kali menemukan anak-anak yang semangat akan bermusik lantaran melihat ajang pencarian bakat ini.

“Lebih sukses lah ya daripada yang pertama. Lebih keren lah dari yang pertama. Apapun yang terbaik lah. Semakin banyak anak-anak Indonesia yang terbangun juga optimismenya dalam dunia musik dengan adanya kompetisi ini. Karena saya dengar beberapa kali setelah ikut The Voice, kalau misalnya nyanyi di luar kota. Saya sering kalau ketemu sama anak-anak kecil yang jadi semangat lagi ingin bermusik dan dia nonton ini di televisi. Harapan saya dampak-dampak positif itu bisa semakin meluas nantinya,” tutup Tulus.