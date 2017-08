VIDEO: Dekorasi Pesta Ultah Super Mewah, Ria Ricis Malah Salah Kostum

JAKARTA - Ria Ricis terkagum-kagum sendiri atas kemeriahan pesta perayaan ulang tahunnya. Padahal, pesta itu direncanakannya sendiri.

Pasalnya, hasil tempat pesta yang disiapkan oleh party planner sangat berbeda dari ekspektasinya. Tempat pestanya, yang terletak di sebuah tempat di kawasan Kemang, Jakarta Selatan itu terlihat sangat elegan.

Salah satunya, terdapat meja makan panjang yang dihiasi berbagai foto Ricis dan sebuah bunga mawar palsu. Jika melihat seantero tempat pesta tersebut, warna yang dominan pun adalah merah dan emas, mengisyaratkan tujuan bahwa pesta itu memang ditujukan agar berkesan elegan.

“Wow! Ini pertama kali aku lihat hasil dekornya. Oh my god, ada foto aku. Terima kasih banyak!” seru cewek bernama asli Ria Yunita itu ketika pertama kali datang ke tempat pesta, seperti terlihat di tayangan Go Spot RCTI, tayang Minggu (13/8/2017).



Hebohnya Pesta Ultah Ria Ricis yang ke-22 oleh okezoneindonesia

Padahal, ia memakai pakaian seadanya karena berencana basah-basahan. Tak ayal, ia juga meminta dibawakan pelampung besar berbentuk kerang untuk ditaruh di kolam yang terletak di tengah-tengah venue pestanya tersebut. Akhirnya, ia sempat sedih karena salah kostum.

“Bagus banget ini, mewah banget. Gak matching sama baju aku. Sedih amat. Ada bunga-bunganya juga, wow keren banget,” tambah adik Oki Setiana Dewi itu.

Ulang tahun Ricis sejatinya jatuh pada 1 Juli, namun ia baru bisa mengadakan pesta lantaran kesibukannya yang tengah padat akhir-akhir ini. Ia pun baru saja menunjukkan kemampuannya berperan sebagai Icha di film Mars Met Venus, yang versi cowoknya tayang 3 Agustus lalu.

Secara total, Ricis mengundang delapan puluh orang di pesta itu. Menurut pengamatan Go Spot, seluruh undangan Ricis hadir, termasuk para fans (akrab disapa The Ricis) yang datang paling awal.

Sesuai dengan perkiraan, ia pun dibuat basah oleh teman-temannya. Tetapi, ia tentunya lebih siap dibandingkan teman-temannya yang mengenakan pakaian serba rapi. Namun Ricis tetap harus mandi lagi sebelum menutup acara ulang tahunnya tersebut.

“Alhamdulillah udah selesai acara ulang tahun hari ini. Udah mandi lagi. Alhamdulillah ya, beserta tamu-tamu yang tidak mau basah, beserta aku yang didorong tiba-tiba, ya basah,” tutup Ricis.