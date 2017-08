Selain Bawakan Single Baru, Raisa Juga Pamer Cincin Tunangan di We The Fest

JAKARTA - Raisa Andriana tampil untuk pertama kalinya di panggung We The Fest. Kehadirannya ternyata cukup dinantikan oleh para pengunjung hari terakhir ini.

Raisa langsung membuka panggung dengan membawakan dua lagu beruntun. Ia mengawali penampilan dengan lagu Firasat, disusul dengan lagu Serba Salah. Selanjutnya, Raisa menyapa penggemar dan merasa sangat khawatir karena tampil pertama kali di WTF.

"Tegang banget naik panggung kali ini pertama kalinya manggung di WTF. Takut pada enggak nyanyi bareng, enggak pengin galau bareng. Tapi apapun festivalnya pasti galau bareng. Kalau gitu kita masuk ke lagu galau pertama," ujar Raisa diiringi lagu Biarkanlah.

Penampilan kekasih Hamish Daud semakin terasa spesial kala dirinya membawakan single terbarunya yang berjudul Usai Di Sini. Lagu tersebut memang merupakan single terbarunya dari album "Handmade".

Momen tak terlupakan justru datang saat Raisa memamerkan cincin pertunangannya di atas panggung. Seperti diketahui, Raisa akan menikah dengan Hamish pada tanggal 3 September mendatang. Hamish pun terlihat setia menunggu Raisa tampil di belakang panggung.

Setelah itu, Raisa membawakan lima lagu lain, yakni Tentang Cinta, Nyawa dan Harapan, Could Be It Love serta menutupnya dengan Kali Kedua. Ia bahkan mengcover lagu Charlie Puth yang berjudul Attention saat di atas panggung.