Dua Lipa Sukses Bikin Baper Panggung We The Fest

JAKARTA - Dua Lipa sukses membuat baper para pengunjung "We The Fest” hari ketiga dengan penampilannya. Penyanyi asal Inggris tersebut tampil dengan membawakan hits-hits andalannya seperti Scared to Be Lonely, Be the One, atau bahkan Blow Your Mind.



Lagu terakhir yang dibawakan memang sangat bikin baper penonton. Bagaimana tidak, Dua Lipa seolah menebarkan ciuman kepada para penonton setiap kali lirik lagu tersebut memasuki kata "Muach!".

Respons baik dari penonton pun membuatnya semakin bersemangat untuk melanjutkan penampilannya. Total sekitar 10 lagu dibawakan olehnya pada malam ini.





"Thank you We The Fest. You guys are amazing!" ucapnya sambil melambaikan tangan ke arah penonton.



Meski tidak banyak berinteraksi dengan para penonton, penampilan Dua Lipa merupakan salah satu yang paling ditunggu di hari ketiga. Pantauan Okezone, para penonton Dua Lipa kebanyakan datang dari kalangan anak muda seumuran SMA sampai anak kuliahan.

Tak heran jika penggemar mereka datang dari kalangan umur itu lantaran lagu-lagunya memang banyak bercerita tentang putus cinta di masa remaja.



"Berapa banyak orang yang patah hati karena cinta di sini? Mari kita acungkan jari tengah malam ini dan bernyanyi bersama," serunya dalam bahasa Inggris.



Selain Dua Lipa, hari terakhir ini juga akan dimeriahkan oleh beberapa musisi luar top seperti G-Eazy, Jonas Blue, dan Big Sean.