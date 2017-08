OKEZONE STORY: Festival Musik Terbesar di Indonesia, Sampai Presiden RI Datang Menonton

JAKARTA - Penikmat musik di Indonesia setiap tahunnya terus dimanjakan dengan kedatangan penyanyi-penyanyi besar dunia. Tak hanya itu saja, Indonesia juga memiliki banyak festival musik dengan berbagai genre yang selalu memanjakan para pengunjungnya.

Kesuksesan festival musik di Indonesia membuat beberapa acara malah menjadi acara tahunan yang wajib digelar. Sebut saja Java Jazz Festival dan Soundrenaline yang merupakan agenda musik tahunan wajib di Tanah Air.

Selain kedua nama di atas, ada juga beberapa festival musik yang bisa dibilang sukses. Okezone telah merangkum beberapa festival musik besar yang selalu ditandai di kalender musik Indonesia. Berikut ulasannya:

1. Java Jazz Festival

Nama Java Jazz Festival kini sudah tak hanya dikenal di Indonesia saja. Acara musik tahunan ini juga sudah harum namanya di kancah internasional. Hal tersebut terbilang wajar mengingat line-up mereka yang selalu membawa musisi-musisi kelas wahid dunia.

Tanpa disangka, genre musik jazz ternyata menyedot animo besar dari masyarakat Indonesia. Buktinya, JJF pertama dihadiri oleh sekira 47 ribu pengunjung selama tiga hari.

Soal line-up JJF tak usah diragukan lagi kehebatannya. Mereka selalu mengundang musisi hebat dari dalam dan luar negeri.

2. Soundrenaline

Tak mungkin rasanya membahas festival musik di Indonesia tanpa menyebutkan acara musik tahunan ini. Soundrenaline bahkan bisa dibilang sebagai pioneer dalam industri bisnis festival musik karena digelar pertama kali pada tahun 2002. Saat itu mereka menghadirkan 58 musisi top Indonesia di Parkir Timur Senayan.

Berusaha terus berkaca diri, Soundrenaline pun semakin mengerikan dari tahun ke tahun. Mereka menggelar pertunjukan yang selalu tak terlupakan dengan line-up yang bertabur bintang.

Dalam dua tahun terakhir penyelenggaraannya (termasuk tahun ini), Soundrenaline memindahkan venue mereka ke GWK, Bali.

3. Hammersonic

Hammersonic adalah festival musik metal tahunan di Indonesia. Acara wajib bagi para metalhead yang nyatanya juga cukup banyak tersebar di Indonesia.

Pada tahun ini Hammersonic sukses menghadirkan Megadeth sebagai bintang utamanya. Tentunya dengan begitu banyak musisi metal lain yang hadir.

4. We The Fest

We The Fest memang belum lama digelar seperti acara-acara lain yang disebutkan di atas. Namun WTF menjadi satu-satunya event yang dihadiri oleh Presiden Indonesia, Joko Widodo.

Pada hari pertama, Jokowi menyempatkan diri untuk mampir ke WTF dan melihat beberapa penampil. Jokowi memang pada saat itu kebetulan sedang berada di daerah Kemayoran dan hanya ingin melihat seperti apa selera musik generasi muda saat ini melalui festival musik WTF.

We The Fest baru digelar selama 4 tahun, namun mereka terus berkembang menjadi salah satu acara tahunan yang wajib dihadiri. Line-up mereka untuk tahun ini juga cukup menggelegar dengan menggandeng nama-nama seperti The Kooks, Kodaline, Charli XCX, Phoenix, Epik High, dan Cash Cash. Sementara hari terakhirnya, WTF akan menghadirkan G-Eazy, Dua Lipa, Jonas Blue, dan Big Sean.