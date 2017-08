Hore! Niall Horan Ajak Maren Morris Berduet

LOS ANGELES - Mantan anggota grup musik One Direction, Niall Horan diam-diam mengerjakan album debut solonya. Tidak itu saja, dia juga telah melakukan rekaman duet dengan Maren Morris untuk lagu Seeing Blind.

Dilansir Sindonews, tembang terbaru itu ditayangkan perdana pada acara di Hollywood's Arclight Cinemas pada awal pekan ini.

Selama penampilannya, pria asal Irlandia itu mengatakan kepada peserta bahwa dia meminta Maren untuk duet bersamanya melalu surat elektronik. Penyanyi country tersebut lantas dengan senang hati menerima ajakan Niall untuk menyumbangkan suaranya pada lagu berbasis akustik tersebut.

Seeing Blind akan dihadirkan di album solo Niall yang akan diperkenalkan akhir tahun ini. Penyanyi berusia 23 tahun itu sebelumnya juga telah merilis beberapa lagu dari albumnya tersebut, seperti Slow Hands dan On the Loose.

Dia menceritakan bahwa album terbarunya ini memiliki sensasi pop di dalamnya. “Beberapa lagu lebih berat dari yang lain. Saya memainkan sedikit (musik) elektrik di beberapa trek dan kami jelas bermain banyak dengan perkusi untuk membangun lagu. Jadi ada banyak hal yang terjadi pada perkusi dengan baik,” kata Niall seperti dilansir Aceshowbiz.

Niall sendiri saat ini tengah bersiap untuk tur solo pertamanya yang akan dimulai dari kampung halamannya di Dublin, Irlandia pada 29 Agustus mendatang. Dia akan berkeliling dunia selama beberapa bulan dan merilis albumnya di San Francisco pada 22 November 2017.