OKEZONE MUSIC CHART: EXO Bertahan Hadapi Gempuran GFRIEND dan WINNER

SEOUL - GFRIEND berhasil menggebrak tangga lagu pekan ini dengan debut di posisi kedua. Lagu Eunha cs tersebut, yang berjudul Love Whisper termasuk salah satu dari empat lagu yang berhasil merangsek masuk ke 10 besar pekan ini.

Di bawah GFRIEND, Red Flavor karya Red Velvet, yang sebelumnya di posisi ketiga harus bertukar posisi dengan You, Clouds, Rain karya Heize, yang sebelumnya di posisi ke-4. Kesuksesan debut grup besutan Source Entertainment itu diikuti WINNER dengan lagu LOVE ME LOVE ME, yang debut di posisi kelima.

Selain Love Whisper dan LOVE ME LOVE ME, The Love karya Buzz mencapai prestasi yang fantastis, yaitu naik 10 posisi menjadi urutan keenam, dan A Daily Song karya Hwang Chi-yeol perlahan mendaki tangga lagu dari yang tadinya di urutan ke-11 menjadi urutan kedelapan.

Karena prestasi-prestasi itu, sebanyak tiga lagu harus turun dua posisi, antara lain Artist karya Zico (posisi tujuh) dan As If It’s Your Last karya BLACKPINK (posisi 10). Sementara itu, Heize berhasil mempertahankan dua lagu di 10 besar meskipun lagunya yang berjudul Don’t Know You harus rela ikut turun dua posisi ke urutan kesembilan.

Karena empat lagu masuk 10 besar, maka empat lagu juga yang harus didepak. Empat lagu itu termasuk If You karya Nu’est W yang turun dari posisi kedua menjadi ke-11. Selain If You, Dinosaur karya Akdong Musician harus rela turun ke posisi ke-12, We Loved karya Bolbbalgan4 ke posisi ke-13, dan Yes I Am karya Mamamoo ke posisi ke-14.

Sementara itu, puncak tangga lagu masih diduduki dengan nyaman oleh Ko Ko Bop karya EXO. Untuk lengkapnya, berikut 10 besar tangga lagu Okezone berdasarkan Gaon Chart mingguan:

1. Ko Ko Bop – EXO

2. Love Whisper – GFRIEND

3. You, Clouds, Rain – Heize (ft. Shin Yong Jae)

4. Red Flavor – Red Velvet

5. LOVE ME LOVE ME – WINNER

6. The Love – Buzz

7. Artist – Zico

8. A Daily Song – Hwang Chi-yeol

9. Don’t Know You – Heize

10. As If It’s Your Last – BLACKPINK