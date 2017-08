OKEZONE MUSIC CHART: Despacito Masih Unggul, French Montana Cetak Rekor

LOS ANGELES - Lagu Despacito karya Luis Fonsi dan Daddy Yankee berhasil mempertahankan posisinya di puncak tangga lagu hingga pekan ke-13. Kemenangan itu sekaligus mengalahkan rekor pemimpin sebelumnya, Shape of You karya Ed Sheeran yang memuncaki tangga lagu selama 12 pekan.

Dilansir dari Billboard, Despacito juga berhasil memecahkan rekor dalam hal penjualan musik digital tertinggi selama 14 pekan, mengalahkan lagu-lagu seperti Low karya Flo Rida, featuring T-Pain (2007-2008), Uptown Funk karya Mark Ronson, featuring Bruno Mars (2015) dan Closer karya The Chainsmokers, Featuring Halsey (2016) di mana ketiganya mempertahankan posisi itu selama 13 pekan.

Kembali ke tangga lagu, lagu Shape of You sendiri masih ada di 10 besar, namun sudah turun menjadi posisi kesembilan. Shape of You harus rela bertukar posisi dengan lagu Attention karya Charlie Puth yang kini di posisi ketujuh, melompati lagu There’s Nothing Holdin' Me Back karya Shawn Mendes di posisi delapan. Pertukaran itu juga menandakan pencapaian tertinggi Charlie Puth sebagai artis utama dalam sebuah lagu.

Di posisi-posisi atas, French Montana berhasil mencetak rekor tertingginya sepanjang karier. Lagunya, berjudul Unforgettable, berhasil naik tiga tingkat dari posisi enam menjadi ketiga. Prestasi itu menggeser That’s What I Like karya Bruno Mars dan karya DJ Khaled yang berjudul I’m the One. Unforgettable kini mengekor Despacito dan Wild Thoughts, yang juga karya DJ Khaled di posisi kedua.

Believer karya Imagine Dragons dan Body Like A Back Road karya Sam Hunt masih nyaman di posisinya masing-masing, yaitu kelima dan ke-10. Sementara itu, belum ada pendatang baru yang sukses menggoyang tangga lagu penuh artis pria di pekan ini. Untuk lengkapnya, berikut ini tangga lagu Okezone berdasarkan Billboard Hot 100:

1.Despacito – Luis Fonsi & Daddy Yankee ft. Justin Bieber

2.Wild Thoughts – DJ Khaled ft. Rihanna & Bryson Tiller

3.Unforgettable – French Montana ft. Swae Lee

4.That’s What I Like – Bruno Mars

5.Believer – Imagine Dragons

6.I’m the One – DJ Khaled ft. Justin Bieber, Quavo, Chance the Rapper, & Lil Wayne

7.Attention – Charlie Puth

8.There’s Nothing Holdin’ Me Back – Shawn Mendes

9.Shape of You – Ed Sheeran

10.Body Like A Back Road – Sam Hunt