Pecah Abis! Phoenix Tampil Memukau Di Hari Kedua We The Fest

JAKARTA - Di hari kedua We The Fest line-up yang disiapkan tak kalah menarik dari hari pertama. Phoenix menjadi penampil yang paling dinantikan di hari kedua ini.

Band asal Prancis tersebut membayar tuntas penantian para pengunjung yang membludak di hari kedua. Penampilan mereka sangat memukau dan sangat memuaskan.

Thomas Mars dkk membuka penampilan mereka dengan membawakan tiga lagu langsung, Ti Amo, Lasso, dan Entertainment. Antusiasme penonton cukup tinggi dalam menyanyikan lagu Entertainment sehingga membuat Thomas langsung melontarkan pujian.

"Terima kasih. Thank you for knowing the lyrics," ucapnya pada penonton.

Selepas itu Phoenix langsung membawakan lagu andalan mereka yang disambut lebih luar biasa lagi oleh penonton. Ya, lagu Lisztomania merupakan salah satu lagu yang membawa Phoenix ke puncak kesuksesan.

Phoenix membawakan sekitar 15 lagu dalam penampilan keduanya di Jakarta. Mereka mengkombinasikan lagu-lagu dari album lama hingga lagu-lagu seperti J-Boy yang ada di dalam album baru.

Riuh penonton semakin menggila ketika Thomas memutuskan untuk menyapa penonton langsung ke bawah. Vokalis eksentris tersebut turun ke penonton dan dielu-elukan oleh ratusan orang.

Aksi tersebut sepertinya akan selalu menjadi pengalaman menarik untuk diingat. Penampilan Phoenix nyaris sempurna karena membawakan setlist terbaik dan aksi panggung yang memukau.