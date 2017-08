Takut Pergaulan Bebas, Via Vallen Berani Menetap di Jakarta Pasca Menikah

Via Vallen (Foto: Instagram)

JAKARTA - Penyanyi dangdut asal Jawa Timur, Via Vallen belum berencana menetap di Jakarta meskipun karier di dunia tarik suara semakin gemilang. Via rupanya masih khawatir terpisah jauh dari keluarga dan takut menghadapi pergaulan bebas di Ibu Kota.

Kepada Okezone, wanita 26 tahun itu baru akan tinggal di Ibu Kota setelah menikah. Sayangnya, sejauh ini belum ada tanda-tanda Via bakal naik pelaminan. Ia pun menegaskan hingga detik ini masih berstatus single.

Hal tersebut disampaikan oleh Via kepada Okezone usai manggung di program musik Dahsyat belum lama ini.

"Iya niat (beli rumah di Jakarta) tapi masih cari-cari terus masih bingung juga sama siapa. Entar deh nunggu Via kalau udah nikah baru di Jakarta," tuturnya saat dijumpai di Studio RCTI, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

Penyanyi beraliran koplo-dangdut pun mengaku sering mendapatkan wejangan dari rekan artis. Mereka menyarankan agar Via tidak hijrah mengingat pergaulan di industri hiburan cukup ekstrim.

Tengok saja dalam kurun waktu sebulan sudah ada sederet selebriti Tanah Air yang tersandung masalah narkotika. Salah satu di antaranya yakni Tora Sudiro, Ello, Pretty Asmara, Ammar Zoni hingga Axel Matthew Thomas.

Untungnya Via sudah mempersiapkan mental sejak lama soal masalah ini. Pasca-memutuskan terjun sebagai pedangdut profesional, Via lebih memilah dalam bergaul.

"Pengennya (tinggal). Terkadang masih bingung enggak ada yang jagain. Temen-temen artjs senior bilang sih 'udah Vi jangan tinggal di Jakarta entar kamu nyesek'. Yah takut pengaruh yang enggak-enggak gitu," jelasnya.

"Tapi Insya Allah kuatlah mentalnya dan di Jakarta memang kalau udah nikah aja," sambungnya.

Lagipula Via ke Jakarta hanya untuk keperluan pekerjaan saja sehingga ia tidak terlalu khawatir secara berlebihan. Jadwal manggung off air yang padat membuat Via juga jarang menempati rumah yang berada di Sidoarjo, Jawa Timur.

"Via kalau di Jakarta cuma pas kerja aja. Tinggal di Sidoarjo tapi jarang ditempati juga. Muter-muter aja di jalan. Kebetulan memang pas lagi beneran banyak schedule jadi jarang ada di rumah," ungkapnya lantas tertawa.

"Di bilang tinggal di Surabaya ya tapi jarang ditempati. di Jakarta engga tapi sering ke sini. Jadi bingung dong mau bilang tinggal dimana. Di mana aja deh aku mah," pungkasnya.