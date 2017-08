Ditanya Reuni Oasis, Liam Gallagher: Mending Ditabrak Truk 18 Roda

JAKARTA - Liam Gallagher mengaku akan menolak mentah-mentah kesempatan untuk kembali berkarya bersama bandnya, Oasis. Pasalnya, sang kakak, Noel Gallagher dianggapnya sudah sangat jauh berbeda dibanding dahulu, dan tidak lagi disukainya.

Ia dengan tegas mengungkapkan pernyataan tersebut kepada Radio X baru-baru ini. “Mendingan aku kerja di McDonald’s atau ditabrak truk 18 roda dengan kecepatan 100 mil per jam, daripada bawa bandku dan bermain kembali,” ucap Liam, dilansir NME.

Pernyataan itu tentunya berbeda dengan yang sempat dilontarkannya baru-baru ini, ketika justru dia yang menginginkan Oasis kembali. Ketika itu, ia menyatakan lebih baik kembali bersama dengan Oasis daripada membuat karier solo, yang kini sudah dilakukannya, dan perselisihannya dengan Noel membuatnya sedih.

Kali ini, ia justru menilai Noel telah berubah. Dari yang dulu dianggapnya sebagai “bocah cowok”, Liam menilai Noel sudah jauh berubah dibanding dahulu, dan itu menghilangkan minatnya untuk kembali bermusik dengan kakaknya itu. Baginya, perubahan sifat Noel sudah menutup kemungkinan reuni sebagai Oasis.

“Aku enggak bilang kamu harus teriaki orang dan mengumpat-umpat dan lain-lain yang orang pikirkan, tapi aku yang ingin bersamanya. Dia tinggal di dunia itu, tahu lah maksudku, dan tidak ada ruang sama sekali untuk Oasis di sana, sejauh yang aku pedulikan,” ucap Liam.

“Aku enggak bilang dia harus jadi aku dan dia harus lakukan yang dia mau, karena kita semua berubah dan aku berubah, tapi aku jadi lambat,” tambahnya.

Oleh karena itu, Liam dapat dikatakan melanggar janjinya sendiri. Kini, ia tengah bersiap-siap untuk merilis album berjudul "As You Were". Tiga lagu juga sudah dirilis, yang masing-masing berjudul Chinatown, World of Glass, dan For What It’s Worth.

Sementara itu, vokalis Oasis itu juga sempat ingin mengadakan konser di Indonesia, tepatnya di Ecovention, Ancol, Jakarta Utara, pada 8 Agustus 201. Setelah menetapkan waktu dan tempat untuk konser, sayangnya konser harus dibatalkan karena alasan yang cenderung sepihak. Belum diketahui konser mana saja yang dibatakan, mengingat banyaknya panggung yang ia adakan di Asia Tenggara.