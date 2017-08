Sukses dari Film Pertama, Annabelle: Creation Raup Rp53 M di Hari Pertama Tayang

LOS ANGELES - Antusiasme penonton terhadap film Annabelle: Creation berhasil terproyeksi dalam bentuk uang pendapatan. Namun, kesuksesan tersebut diprediksi tidak akan berakhir mulus.

(Baca Juga: Puji Film Annabelle: Creation, Suasana Horor Ramai di Jagat Maya)

(Baca Juga: Hiiy, Kisah Horror Dibalik Pembuatan Annabelle: Creation Terungkap)

Dilansir dari beberapa sumber, film terbaru dalam franchise dunia film The Conjuring itu berhasil meraup penghasilan sekira USD4 juta atau sekira Rp53 miliar di hari pertamanya ditayangkan, Jumat 11 Agustus 2017. Jumlah tersebut jauh lebih besar dibandingkan film-film pendahulunya, Annabelle, yang meraup sekira USD2,1 juta, maupun film The Conjuring, yang memperoleh USD3,3 juta dan The Conjuring 2, yang memperoleh USD3,4 juta. Sementara itu, Annabelle: Creation dikabarkan memakan biaya produksi sekira USD15 juta.

(Baca Juga: Tampil Unik, James Wan Puji Kerja Keras Sutradara Annabelle: Creation)

(Baca Juga: Trailer Dirilis, Boneka Annabelle Kembali Tebar Teror ke Anak-Anak)

Sayangnya, para pengamat box office memperkirakan film Annabelle: Creation akan kalah dari tiga film tersebut di pekan pertama. Pasalnya, film garapan sutradara David F. Sandberg itu sebesar-besarnya diperkirakan hanya akan meraup sekira USD30 juta (sekira Rp400 miliar) dari penayangan di kurang lebih 3.400 layar. Hal ini jauh di bawah ketiga film lainnya, di mana Annabelle berhasil meraup USD37,1 juta, The Conjuring meraup USD41,9 juta, dan The Conjuring 2 meraup USD40,4 juta.

Tetapi, film Annabelle: Creation tetap mendapat predikatnya sebagai salah satu film horor tersukses di tahun 2017 ini. Film tersebut diperkirakan hanya akan kalah dengan cerita karya Stephen King berjudul It yang filmnya direncanakan tayang mulai 8 September 2017. It diperkirakan akan mengalahkan seluruh film The Conjuring, dengan perkiraan pendapatan sebesar USD50 juta atau sekira USD668 miliar di pekan pertamanya.

Sementara itu, film yang menceritakan tentang saat awal terjadinya kengerian boneka Annabelle tersebut tetap terposisi sebagai salah satu film tersukses di jagat Hollywood untuk musim panas 2017 ini. Film lain yang dapat dibandingkan kesuksesannya hanya Wonder Woman dan Guardians of the Galaxy 2, sementara film-film besar lain seperti King Arthur dan Transformers: The Last Knight dikabarkan masih kalah jauh ketimbang Annabelle: Creation.