Bawakan 15 Lagu, The Kooks Tutup Hari Pertama We The Fest

JAKARTA - Band asal Brighton, Inggris, The Kooks menjadi penyanyi penutup di hari pertama festival musik We The Fest. Band yang digawangi oleh Luke Pritchard, Hugh Harris, Alexis Nunez, dan Peter Denton ini sukses menghibur fansnya di Indonesia dengan membawakan 15 buah lagu.

(Baca Juga: Kehadiran Jokowi di We The Fest Alihkan Perhatian Penonton Charli XCX)

(Baca Juga: Cintai Musik Metal, Jokowi Tetap Apresiasi Penampilan Shura di We The Fest)

The Kooks menyeimbangkan setlistnya dengan lagu-lagu lama dan lagu-lagu baru. Beberapa lagu yang dibawakan bahkan diambil dari album perdana mereka "Inside In/Inside Out" yang dirilis pada tahun 2006 silam.

Mereka mengawali penampilan mereka dengan lagu Always Where I Need To Be dan Eddie's Gun. Setelah itu mereka mulai menyapa para pengunjung dengan bahasa Inggris aksen British mereka.

(Baca Juga: Jokowi Hadiri We The Fest, Promotor: We All Love You)

(Baca Juga: Penampilan Enerjik Charli XCX Bakar Semangat Penonton We The Fest)

"Thank you so much. I'm so glad to be here. We are gonna play our old songs and the new ones," seru Luke kepada para pengunjung.

Keseruan semakin bertambah ketika mereka membawakan lagu andalan mereka She Moves In Her Own Way dan Seaside. Para pengunjung mengikuti Luke untuk bernyanyi bersama sepanjang lagu. Seperti para band lain yang pernah menyambangi Indonesia, The Kooks pun turut memuji keramahan warga Indonesia.

"The people here are so nice. We appreciate so much, that's amazing!," puji Luke mewakili personel lainnya.

Mereka menutup penampilan hari ini dengan lagu Naive yang merupakan lagu favorit para penggemarnya.