Pertama Kali ke WTF Indonesia, Kodaline Tersanjung Ditonton Langsung Presiden Jokowi

JAKARTA - Presiden Joko Widodo akhirnya meninggalkan area festival We The Fest di JIExpo, Kemayoran. Jokowi terlihat meninggalkan lokasi setelah Kodaline tampil membawakan dua buah lagu.

Vokalis Kodaline, Steve Garrigan, merasa sangat beruntung karena performnya ditonton oleh Presiden Indonesia ketujuh tersebut. Ia pun tak lupa mengucapkan terima kasih karena Jokowi menyempatkan diri untuk menonton penampilan band asal Irlandia tersebut.

"It's nice to have the pressence of the president here. Bapak Joko Widodo?" ujar Steve bertanya kepada para penonton.

Steve dkk membawakan total sebanyak 11 lagu pada penampilannya malam ini termasuk hits andalan mereka All I Want. Ini merupakan penampilan pertama mereka di Jakarta. Kodaline merasa sangat beruntung karena mendapat sambutan luar biasa dari warga Jakarta.

"Apa kabar? This is our first time in Jakarta. You guys are amazing, the city is amazing, the people are amazing. Indonesia is amazing," ucapnya diiringi riuh para penonton.

Sebelum menyaksikan Kodaline, Jokowi yang tampil santai dengan kaos bertuliskan We The Fest, juga sempat menonton Shura. Setelah itu ia banyak melakukan foto selfie dengan para pengunjung yang menyadari kehadirannya.