Jokowi Hadiri We The Fest, Promotor: We All Love You

JAKARTA - Sarah Deshita, Assisten Brand Manager dari Ismaya Live selaku pihak penyelenggara We The Fest, mengucapkan terima kasih langsung kepada Presiden Joko Widodo karena telah berkunjung. Seperti diberitakan sebelumnya, Jokowi, menyedot perhatian khusus para pengunjung dan membuat kerumunan besar ketika berfoto selfie dengan beberapa pengunjung.

(Baca Juga: Kehadiran Jokowi di We The Fest Alihkan Perhatian Penonton Charli XCX)

(Baca Juga: Jokowi Jadi Rockstar di Konser Arkarna)

Sarah mengaku sangat kaget karena Jokowi menyempatkan waktu di tengah kesibukannya untuk datang dan menonton. Meskipun Jokowi sebenarnya hanya menonton penampilan Shura pada WTF hari pertama ini.

"To our president, thank you for coming to our festival. We all love you. Thanks for your hard work and your love of music love. You are one of the coolest people on the planet, gila saya masih gemeteran ini," kata Sarah di atas panggung.

(Baca Juga: Dulu Ngefans Metallica, Kini Jokowi Beralih ke Slank & Burgerkill)

(Baca Juga: Cintai Musik Metal, Jokowi Tetap Apresiasi Penampilan Shura di We The Fest)

Jokowi memang dikenal sebagai salah satu Presiden yang senang mendengarkan musik. Ia diketahui sangat mencintai musik bergenre metal.

Jokowi datang dengan pengawalan penuh dari Paspampres. Ia terlihat sangat santai dengan hanya mengenakan kaos. Senyuman pun terus dilemparkan olehnya saat meladeni permintaan selfie dari para pengunjung.

Sarah sendiri memang sengaja mengambil alih panggung sebelum Kodaline naik dan menghibur para pengunjung. Tepuk tangan dan riuh penonton semakin menggila saat akhirnya Kodaline menyanyikan lagu pertamanya yang berjudul Ready.