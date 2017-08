FOTO: Bikin Sedih, Lee Jong Suk Umumkan Fan Meeting Terpaksa Ditunda

SEOUL – Fans Lee Jong Suk yang sudah tak sabar bertemu dengan sang aktor dalam gelaran fan meeting dipaksa menelan pil pahit. Jumat (11/8/2017), Jong Suk mengumumkan jika acara yang sudah lama direncanakan itu akan ditunda.

Jong Suk tak menyebutkan alasan pasti kenapa fan meetingnya ditunda setelah lama tak ada kabar. Bintang While You Were Sleeping itu hanya mengindikasikan jika ada miskomunikasi dan masalah antar staf YG Entertainment yang mengurusi fan meeting-nya.

BACA JUGA: Belajar Jadi Penjahat pun Rela Dilakukan Lee Jong Suk Demi...

“Karena aku pikir ada banyak fans yang menunggu fan meeting ini, aku akan menjelaskan dengan singkat. Kami sedang membuat rencana untuk fan meeting. Masing-masing tim YG Entertainment memiliki banyak kebanggaan dan harga diri yang luar biasa, tapi komunikasi tidak berjalan lancar,” tulis Jong Suk memulai pengumumannya.

Ia melanjutkan, “Karena ada perbedaan opini dengan tim performance dan konten acara ini, kami membawa masukan dari luar perusahaan. Ini memakan begitu banyak waktu, jadi kami mungkin perlu menunda fan meeting hingga tahun depan. Aku minta maaf karena membuat kalian menunggu. Aku akan mengumumkannya secepat mungkin.”

Di sisi lain, penundaan fan meeting Jong Suk hingga tahun depan ini dapat pula diartikan sebagai penundaan wajib militer (wamil) yang semakin lama. Seperti diketahui, Jong Suk sudah mendapat panggilan wamil dan seharusnya masuk barak militer 10 Agustus kemarin.

Tapi sahabat Kim Woo Bin ini memutuskan menunda panggilan tugas negaranya dengan alasan ingin promosi film dan dramanya. Saat ini, Jong Suk memang memiliki proyek film dan drama yang akan segera rilis. Drama While You Were Sleeping akan memulai promosi September mendatang, sementara film VIP dimana Jong Suk menjadi pemeran utama akan tayang di bioskop 24 Agustus ini.

Sebagai pemeran utama di film dan drama tersebut, Jong Suk merasa punya kewajiban untuk ikut dalam kegiatan promosi. Karena itulah, aktor kelahiran 1989 ini berniat menunda tugas wamilnya.

BACA JUGA: Demi Dua Proyek Akting, Lee Jong Suk Resmi Tunda Wajib Militer

Selain promosi drama dan film, masalah pendidikan juga menjadi salah satu alasan Jong Suk ingin menunda wamilnya. Jong Suk ingin lebih dulu menyelesaikan pendidikan S2-nya di jurusan Film Acting.

Sejak tahun lalu, Jong Suk memang diketahui sedang menempuh pendidikan Master Degree-nya di Konkuk University. Karena sudah setengah jalan, Jong Suk ingin menyelesaikannya kuliahnya ketimbang harus menundanya dulu selama dua tahun.