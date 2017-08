Kalah Cepat, Idoy Cs Telat Bikin Kejutan Ulang Tahun untuk Agus Kuncoro

JAKARTA - Persahabatan antara Agus Kuncoro dan juga para lawan mainnya di sinetron Dunia Terbalik memang cukup erat. Mereka bahkan tak pernah absen untuk ikut merayakan hari pertambahan usia salah satu diantara mereka.

Dini hari tadi, Agus Kuncoro baru saja menginjak usia barunya. Kejutanpun datang dari sesama pemain Dunia Terbalik. Tetapi kejutan tersebut pertama datang bukan dari Idoy (Bambang Chandra Bayu) cs, melainkan dari para pemeran anak-anak, seperti Yaffi Tessa cs.

Mengetahui hal tersebut, pria yang akrab disapa Benk Benk tersebut mengaku kurang kalah start dari para pemeran anak-anak. Padahal ia dan rekannya seperti Indra Birowo dan Sutan Simatupang, juga sudah membelikan kue tart untuk Agus Kuncoro.



"Ya sebenarnya sih bukan surprise. Kita bertiga memang siapin karena memang sudah pasti dia tahu, cuma pingin lebih gimana gitu. Karena takut dia pulang akhirnya keduluan sama bocah-bocah nih, anak-anak kita," ujar Benk Benk yang ditemui di lokasi syuting Dunia Terbalik, Jumat (11/8/2017) dini hari.



"Anak-anak ini ternyata lebih cepat, tapi yang penting doa kita untuk Agus," sambungnya.

Sementara itu, jika pemain lain berfikir untuk memberikan kejutan dengan memberikan kue tart, lain halnya dengan Indra Birowo. Ia justru mengaku ingin melempari Agus Kuncoro dengan telur dan tepung.



"Kalau saya kepikiran mau lemparin telor sih, tapi enggak ada yang bawa telor, mau gimana. haha Daritadi saya nungguin, mana nih yang bawa tepung, bawa telur, ternyata enggak ada," canda Indra Birowo.

Di usia Agus Kuncoro yang baru, tentunya banyak doa dan harapan dipanjatkan oleh rekan-rekannya. Mereka bahkan ingin agar ayah dari Kunkeira ini bisa selalu bersama-sama dengan empat sekawan dan terus menerus memperbanyak episode sinetron Dunia Terbalik.



"Doanya pokoknya all the best lah ya untuk Agus Kuncoro. Semoga sehat selalu, selalu bersama kita untuk empat tahun kedepan, amin. Pokoknya tetap kreatiflah," papar Sutan.



"Semoga kerjaan sukses, semoga semakin lanacar rejeki, selalu sehat, dan selamat untuk umur barunya," timpal Benk Benk.