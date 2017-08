Chemistry di Fight My Way Bikin Park Seo Joon & Kim Ji Won Digosipkan Cinlok

SEOUL – Chemistry apik di layar kaca selalu berujung dengan rumor cinta lokasi (cinlok). Hal ini pula yang dialami oleh dua tokoh utama drama Fight My Way, Park Seo Joon dan Kim Ji Won. Keduanya dikabarkan telibat cinlok setelah berperan sebagai Dong Man dan Ae Ra di drama KBS itu.

Tetapi rumor asmara itu segera dibantah oleh Seo Joon. Pemilik nama asli Park Yong Gyu ini mengatakan jika dia dan Ji Won hanya berteman dekat, bukan pacaran.

- Baca Juga: Fans Minta Park Seo Joon Nikahi Kim Ji Won seperti Song-Song Couple

- Baca Juga: FOTO: Usai Syuting, Park Seo Joon Foto Bareng Pemeran Hwarang

“Kami tidak berkencan. Ini tidak seperti itu,” bantah Seo Joon seperti dikutip dari Soompi, Jumat (11/8/2017).

Kabar tentang Seo Joon dan Ji Won diam-diam pacaran beredar setelah pesan mereka pada satu sama lain di buku skenario masing-masing bocor. Dalam buku skenario mereka, tertulis, “Dong Man, aku mencintaimu,” dan “Ae Ra, aku mencintaimu.”

Soal pesan cinta yang mereka tuliskan untuk satu sama lain tersebut, Seo Joon langsung memberikan klarifikasi. Tokoh utama film Midnight Runners ini mengatakan jika sudah menjadi kebiasaannya menulis pesan cinta untuk lawan mainnya di penghujung drama.

“Kapan pun aku menyelesaikan sebuah proyek, aku selalu bertukar pesan dengan lawan mainku,” jelas Seo Joon.

Meski tak pacaran, tapi Seo Joon mengakui jika Ji Won adalah sosok yang menarik di matanya. Jika ada kesempatan, Seo Joon akan dengan senang hati beradu akting lagi dengan aktris kelahiran 19 Oktober 1992 itu.

“Soal perasaan pribadiku, aku bisa bilang jika dia adalah seseorang yang luar biasa. Aku ingin bekerja lagi dengannya dan aku harap kami bisa melakukannya dalam beberapa tahun ke depan,” harap Seo Joon.

- Baca Juga: FOTO: Ciee, V 'BTS' Dapat Karangan Bunga dari Park Seo Joon

- Baca Juga: TOP MOVIE: #7 Drama Hwarang Bakal Tayang Desember

Seo Joon sedikit berbagi cerita tentang bagaimana dia dan Ji Won akhirnya bisa dekat setelah bekerja sama di Fight My Way. Ia mengakui, sebelum bertemu di Fight My Way, Seo Joon hanya tahu Ji Won lewat aktingnya di Descendants of the Sun.

“Sebelum drama ini dikonfirmasi, kami dengan sengaja bertemu karena kami harus bekerja sama dengan baik. Dia sangat khawatir karena ini adalah drama pertama dia menjadi tokoh utama. Tapi, kekhawatiran itu berakhir begitu kami mulai bekerja bersama,” cerita Seo Joon.