Puji Film Annabelle: Creation, Suasana Horor Ramai di Jagat Maya

LOS ANGELES - Sekuel dari film Annabelle rupanya mendapat perhatian besar dari para penonton dunia. Pasalnya, tak lama setelah film berjudul Annabelle: Creation itu dirilis pada Jumat (11/8/2017), kata “Annabelle” kembali menjadi trending di jagat Twitter.

Jika melihat komentar-komentar yang dituliskan para pengguna Twitter, nampaknya film Annabelle:Creation berhasil mengikuti kesuksesan film pendahulunya. Pasalnya, komentar-komentar tersebut berisi pujian selepas menonton film bergenre horor tersebut. Namun, penonton sempat menyayangkan terlalu banyaknya adegan jump scare yang mengganggu.

“10/10 recommend Annabelle, soooo good,” tulis @Mieyeelee.

“Baru kembali dari bioskop. Holy, Annabelle The Creation itu film horor yang solid,” tulis @Jazz_n09.

“Mengejutkannya, Annabelle dibuat dengan baik. Aku senang isinya tidak hanya jump scare tapi gendang telingaku rusak dengan suara-suara kencang (dari jump scare) yang tidak perlu,” tulis @Lexdothis67.

Seperti diketahui sebelumnya, film Annabelle: Creation menceritakan awal mula ketika boneka Annabelle diciptakan. Berasal dari keluarga Mullins, yang bekerja sebagai pencipta boneka, boneka Annabelle “hidup” setelah anak keluarga tersebut, yang juga bernama Annabelle tewas tertabrak mobil. Kengerian boneka Annabelle baru terkuak dua belas tahun setelah kematian sang anak, ketika enam anak yatim piatu mulai tinggal di rumah keluarga Mullins karena tidak ada lagi tempat di penampungan. Film tersebut berdurasi 109 menit.

Komentar-komentar positif itu rupanya senada dengan komentar dari produser film, James Wan. Pribadi yang terkenal sebagai sutradara serial film The Conjuring itu menilai sutradara David F. Sandberg berhasil membuat film Annabelle: Creation dengan baik. Tidak hanya itu, James pun menilai David memiliki karakter tertentu yang berhasil membuat cerita dalam film Annabelle: Creation lebih unik.

“David merasa dirinya bisa membuat sesuatu yang unik, dan berbeda. Dia membawa visinya sendiri ke dalam sekuel Annabelle, dan kupikir itu bekerja dengan sangat baik,” puji James.

Franchise film Annabelle sesungguhnya masih bagian dari dunia film The Conjuring yang memang tengah dibangun oleh sejumlah kru dan sutradara. Selain dengan Annabelle dan The Conjuring, dunia film The Conjuring juga dipastikan akan diperluas dengan film The Nun, yaitu film garapan sutradara Corin Hardy yang akan menceritakan tentang salah satu hantu lainnya yang pernah tampil dalam The Conjuring.