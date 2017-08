Kumpulkan USD571 Juta, Wolf Warrior 2 Geser The Mermaid dari Puncak Box Office China

BEIJING - Setelah lebih dari 11 bulan menguasai posisi puncak box office China,Wolf Warrior 2 akhirnya bisa mematahkan dominasi The Mermaid.

Melansir Hollywood Reporter, film yang ditulis, disutradarai, diproduseri, bahkan dibintangi oleh aktor laga populer China, Wu Jing, itu mengantongi pendapatan kotor sebesar USD571 juta, setelah 14 hari penayangannya.

Sementara The Mermaid, film fantasi fenomenal arahan Stephen Chow, harus puas berada di peringkat kedua dengan torehan sebesar USD527 juta, setelah tayang perdana pada pertengahan September 2016. Tak hanya itu, Wolf Warrior 2 bahkan sukses melengserkan The Fate of the Furious, film Hollywood tersukses di pasar China, ke peringkat ketiga.

Kesuksesan Wolf Warrior 2 sebenarnya sudah terlihat dari debut perdana penayangannya dengan pendapatan mencapai USD130 juta. Pada minggu kedua, performa itu semakin positif dengan pendapatan kotor sebesar USD161 juta.

Wolf Warrior 2 merupakan franchise tersukses Wolf Warrior setelah film pertamanya hanya membukukan USD89,1 juta pada 2015. Ini terbilang tak biasa mengingat film tersebut dirilis pada musim panas.

Umumnya, para film maker di China memilih meluncurkan karyanya pada momen liburan Tahun Baru Imlek yang biasanya jatuh pada akhir Januari atau awal Februari. Sebut saja film Kung Fu Yoga milik Jackie Chan yang dirilis pada awal tahun ini dan sukses mengantongi USD252 juta.

Selain Wu Jing, film berbujet USD30 juta ini juga diperankan oleh Celina Jade, bintang film asal Hong Kong, serta aktor Hollywood, Frank Grillo. Sementara Joe dan Anthony Russo, sutradara film populer di balik Captain America dan Avengers, bertindak sebagai konsultan melalui rumah produksi China Anthem & Song yang bermitra dengan Beijing Culture Media Company.

Sementara itu, Wolf Warrior 2 berkisah tentang perjalanan pasukan khusus China ke Afrika untuk membebaskan rekan mereka yang disekap oleh tentara bayaran. Uniknya, Wolf Warrior 2 sedikit mengadaptasi nuansa patriotisme khas film Hollywood era '80-an, seperti Rambo, yang malah menjadikannya lebih menarik.