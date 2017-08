Asyik, Pink Keluarkan Album Baru, Catat Tanggal Rilisnya

LOS ANGELES - Penyanyi seksi, Pink kembali menyapa para penggemarnya. Setelah "The Truth About Love" dilempar ke pasar pada 2012 lalu, pada 2017 ini Pink kembali akan menyapa fans nya lewat album "Beautiful Trauma".

Dilansir Sindonews, album tersebut akan rilis secara luas pada 13 Oktober mendatang. Namun, sebelum album barunya itu resmi rilis, Pink terlebih dahulu melempar salah satu singel dari album itu.

Pada 10 Agustus kemarin, Pink sudah membagikan lagu What About Us, di Youtube. Sejak dipublikasikan, tidak kurang dari 9.000 warganet yang menonton video itu.

Sementara itu, Pink juga mempromosikan album barunya itu di media sosial, instagram. Pada akun miliknya, Pink mengunggah foto sampul dari album "Beautiful Trauma".

"Single saya keluar hari ini What About Us dan album baru saya 'Beautiful Trauma' keluar 13 Oktober. Saya yakin, sangat bangga dengan album ini. Sudah lama, dan saya bersyukur selama bertahun-tahun yang kita miliki. Menantikan bab berikutnya dengan Anda," demikian keterangan yang ditulis Pink pada unggahan fotonya itu.