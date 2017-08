Penampilan Enerjik Charli XCX Bakar Semangat Penonton We The Fest

JAKARTA - Sebanyak 80 musisi top Tanah Air dan mancanegara memang menjadi salah satu daya pikat festival musik We The Fest. Penampilan dari Chali XCX menjadi satu dari sekian banyak yang dinantikan di hari pertama.

Gaya penampilan Charli yang enerjik buktinya langsung membakar semangat para pengunjung. Datang dengan menggunakan kacamata hitam dan ditemani oleh dua additional player untuk drum, Charli langsung membuka penampilan dengan lagu Roll With Me.

"Im so happy to be here in Jakarta. This is very cool, thank you," katanya membuka interaksi dengan para pengemarnya di Indonesia.

Setelah itu, Charli membawakan dua hits andalannya, yakni Cool For The Summer dan Break The Rules. Tak ayal penonton pun langsung berteriak kegirangan karena lagu-lagu tersebut memang sangat favorit.

Apalagi dengan beat kencang dari kedua lagu tersebut, penonton diajak berdansa dan sing along bersama.

Charli XCX tampil dalam panggung WTF! Stage. Sebelumnya di panggung ini juga telah tampil Stars & Rabits serta The SIGIT. Setelah penampilan Charli, para penonton dipastikan akan tetap menantikan penampilan dari The Kooks.