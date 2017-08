Alasan Rendy Pandugo Bikin Album Berbahasa Inggris

JAKARTA - Rendy Pandugo resmi merilis album barunya yang berjudul "The Journey". Album ini berisi lagu-lagu baru dan semuanya berbahasa Inggris.

Rendy sendiri memiliki alasan khusus mengapa kesemua lagu di album anyarnya berbahasa Inggris. Ia memang pernah memiliki impian untuk bisa menciptakan album solo full English.

"Album berbahasa Inggris sebenarnya bukan karena gue sok English, enggak. Tapi karena gue tadinya 2014 gue mikir kalau gue dapet chance untuk bikin album solo, gue pengin ngelakuin satu hal yang memang gue belum pernah lakuin, yaitu salah satunya adalah bikin album bahasa Inggris," paparnya saat ditemui di acara We The Fest 2017, di JIExpo Kemayoran, Jumat (22/8/2017).

Menurut Rendy, album ini juga menjadi proyek terakhir dari labelnya yang akan diedarkan secara internasional. Oleh karena itu akan terasa lebih mudah untuk dikonsumsi secara universal jika menggunakan bahasa Inggris.

Rendy bekerja sama dengan label Sony Music dalam pengerjaan album ini. Sebelumnya, Rendy sempat dua kali menolak Sony karena dinilai major label akan susah untuk mengeluarkan karya yang biasa dia keluarkan secara indie.

"Pertama gue tolak, kedua juga gue tolak, ketiga akhirnya gue ngalah dengan syarat gue pengen ada bahasa Inggrisnya di album. Waktu itu kesepakatannya 60-40 akhirnya gue sign," kenangnya.

Setelah dipertemukan dengan petinggi label rekaman dan bernyanyi di depannya, keputusan pun berubah. Rendy akhirnya diperbolehkan merilis satu album berbahasa Inggris karena berhasil memikat melalui penampilannya.

"Akhirnya gue datang ke kantor Sony terus mereka bilang, "please take your guitar and play us songs." Akhirnya waktu itu gue bawain 5 lagu, 3 lagu cover, 2 lagu original. Setelah gue perform mereka bilang, "let's make full english album." Ya, gue ngerasa didengerin aja sih doanya meskipun waktu itu dealnya 60-40," tambahnya.

Lagu-lagu baru ini pun rencananya akan langsung dibawakan oleh Rendy dalam penampilannya di We The Fest hari ini. Rendy akan tampil di panggung Another Stage dengan membawakan sekira delapan buah lagu.