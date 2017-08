Rendy Pandugo Siap Bawakan Lagu-Lagu Baru di Panggung We The Fest

JAKARTA - Festival musik We The Fest hari pertama akan menyuguhkan banyak penampilan menarik. Salah satunya datang dari penyanyi akustik Rendy Pandugo.

Penampilan Rendy di panggung Another Stage akan terasa sangat spesial karena ia akan membawakan beberapa lagu baru dari album barunya. Seperti diketahui hari ini baru melepas album terbarunya "The Journey" ke pasaran.

"Hari ini bakal ngebawain delapan lagu semuanya lagu-lagunya yang ada di album. Gue pasti bakalan bawain I Don't Care dan Silver Rain yang enam ada lagu baru semua," kata Rendy saat ditemui di backstage We The Fest, Jumat (11/8/2017).

Membawakan beberapa lagu baru di WTF tentunya membuat Rendy membutuhkan latihan ekstra. Agar penampilannya dapat menghibur penonton, Rendy pun giat melakukan latihan.

"Ini persiapannya cukup lumayan agak banyak karena semua set listnya baru. Dan gue harus nyiapin beberapa materi yang baru juga sih jadi lumayan banyak deh latihannya," ungkapnya.

Kendati yakin para penonton tidak akan banyak bernyanyi bersama karena lagu-lagunya masih asing, Rendy tetap tidak peduli. Baginya, para penggemar dan penonton yang ada di We The Fest adalah orang-orang beruntung yang bisa menyaksikan penampilan pertamanya dari album "The Journey".

"Enggak apa-apa, enggak masalah, gue tidak mengharuskan mereka untuk bernyanyi sing along bersama gue di semua lagu tapi di sini, di WTF, sekaligus selebrasi album baru gue yang kebetulan rilis juga. Sekalian gue pengun nunjukin dan ngasih special performance karena penggemar gue yang hadir di WTF ini spesial karena mereka bisa nonton live perform lagu-lagu The Journey," tambahnya.

Rendy rencananya akan tampil mulai pukul 20.45 WIB. Bagi para penggemar Rendy yang sedang berada di WTF segera beranjak ke panggung Another Stage untuk bersiap menyaksikan lagu-lagu baru seorang Rendy Pandugo.