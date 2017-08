Jual 260.000 Kopi, TWICE Jadi Artis Korea Pertama yang Raih Platinum di Jepang

SEOUL – TWICE sukses menjual 260.000 kopi album debutnya di Jepang, sejak dirilis pada 28 Juni 2017. Hal itu disampaikan JYP Entertainment, selaku agensi girl band tersebut, hari ini (11/8/2017).

Dengan torehan itu, maka album bertajuk ‘#TWICE’ tersebut mendapatkan sertifikasi ‘Platinum’ dari Asosiasi Industri Rekaman Jepang (RIAJ) sekaligus menjadi artis Korea Selatan pertama yang mendapatkan sertifikat Platinum di Jepang. Sebagai informasi, di Jepang sertifikasi Platinum akan diberikan kepada musisi dengan penjualan album melebihi 250.000 kopi.

Tak heran apabila TWICE mendapatkan sambutan hangat di Jepang. Pasalnya, dua personel grup itu: Momo Hirai dan Sana Minatozaki, berasal dari Jepang. Sementara Mina Myoui menghabiskan masa kecil hingga remajanya di Negeri Sakura tersebut.

Selain mendapatkan Platinum, album yang terdiri dari sejumlah tembang hit TWICE dalam bahasa Jepang dan Korea itu, juga menguasai tangga musik iTunes di Jepang. Ini melengkapi prestasi TWICE di delapan negara lainnya, termasuk Indonesia, Macau, dan Malaysia.

Tak cukup sampai di situ, ‘#TWICE’ juga sukses menguasai posisi puncak tangga album harian Oricon, sebulan setelah dirilis. Dalam wawancara bersama Billboard pada Juni silam, TWICE mengungkapkan, strateginya memasuki pasar Jepang.

“Konsep yang ingin kami tonjolkan kepada penggemar di Jepang adalah powerful. TWICE ingin memperlihatkan sisi tangguh yang kami punya,” kata Chaeyoung. Sana menambahkan, “Di masa depan, TWICE berharap bisa merilis album terpisah yang berisi lagu-lagu dengan lirik yang kami tulis sendiri.”

Selain mengoleksi Platinum di Jepang, kelompok dengan sembilan personel itu juga mencatatkan prestasi di YouTube. Kemarin (10/8/2017), video klip Cheer Up yang dirilis JYP Entertainment di YouTube pada 24 April 2016 tersebut, sukses ditonton 201.063.683 kali.

Tergabung dalam album mini TWICE bertajuk ‘Page Two’, Cheer Up telah meraih sejumlah penghargaan, termasuk Song of the Year pada Penghargaan Musik Melon 2016.

Ini memang bukan lagu pertama TWICE yang mendapatkan 200 juta view. Pada Mei 2016, video klip TT lebih dahulu membukukan 200 juta view yang membuatnya setara dengan PSY dan BIGBANG dalam hal popularitas.

TWICE mulai mencuri perhatian pecinta K-pop sejak memulai debut pada 20 Oktober 2015. Mereka sukses merebut hati pecinta musik K-pop melalui Ooh-Ahh, Cheer Up, TT, Knock Knock, dan lagu hit terbarunya, Signal.