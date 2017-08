Buktikan Tak Hanya Modal Tampang, B-Force Siap Perbaiki Citra Boy Band di Indonesia

JAKARTA - Alif ternyata sudah pernah bergabung dengan salah satu boy band yang namanya populer pada 2012. Ia pun bisa merasakan beberapa fase dan tahu perbedaan antara atmosfir yang dulu dengan sekarang berdasarkan pengalamannya tersebut.

Kini ia telah berhasil menaklukkan hati dewan juri dan penonton bersama Bastian, Malvin, Ridwan, dan Devin. Ia pun beraharap bisa memperbaiki citra boy band di Indonesia.



"(Semoga) fase-fase Boyband naik lagi dengan adanya kita dengan bakat yang kita punya dengan kemampuan kita masing-masing," katanya di gedung iNews, Kebon Sirih, Jakarta Pusat pada Jumat (11/8/2017).

Diantara personel B-Force memang banyak bakat yang mudah ditemukan. Ada ahli MC, dance, vokal, dan beberapa keahlian lainnya.



Sementara itu Devin juga sadar bahwa boy band di Indonesia identik dengan pandangan miring dari berbagai hal. Mereka kerap dianggap sebagai kalangan yang hanya mengandalkan bentuk fisik tanpa kemampuan dalam bermusik.

Tapi ia memastikan bahwa B-Force tidak demikian. Ada kemampuan dalam berbagai hal dan jiwa musisi telah melekat dalam diri mereka.



"Mungkin kita kan boy band, mungkin ada pandangan miring di Indonesia tentang boy band kayak modal tampang, suara auto tune cuma untungnya kita berawal dari masing-masing individu jiwa musisinya ada jadi masing-masing personel punya kelebihan masing-masing," ujar Devin.



"Semuanya lengkap sih masing-masing individunya juga sudah kuat jadi kayak kita tinggal nyatuin harmoninya saja," sambungnya.

Hal ini juga erat kaitannya dengan musisi-musisi berbakat yang dipercaya untuk menjadi juri The Next Boy/Girl Band. Mereka adalah Melly Goeslaw, Armand Maulana, Nino RAN, Gamal GAC, Denada, dan Widy B3.



"Kalau segi kualitas of course we believe that B-Force bisa naik dan bakalan bisa diterima di masyarakat kita percaya karena enam juri kita adalah musisi dengan genre musik yang berbeda dengan jarak usia yang berbeda, mostly mereka sangat faham," tutup Bastian.