Tampil di We The Fest, The S.I.G.I.T Langsung Ajak Penonton Headbang

JAKARTA - Festival musik We The Fest akhirnya resmi dibuka hari ini. Akan ada banyak musisi top dari Tanah Air dan mancanegara yang meramaikan acara ini dari tanggal 11-13 Agustus 2017.

Salah satu band yang paling dinantikan adalah The SIGIT. Band asal kota Bandung ini naik ke atas panggung setelah penampilan Stars & Rabits, yang membuka panggung WTF! Stage pada pukul 16.00 WIB.

Tanpa berlama-lama, Rekti Yoewono dkk langsung mengajak para Insurgent Army, sebutan untuk para penggemar mereka, untuk headbang bersama. Terlebih The SIGIT memang terkenal dengan gaya rambut panjang dan musiknya yang menghentak dan cocok untuk headbang.

"Selamat sore, selamat datang di We The Fest. Bagi kalian yang memiliki rambut gondrong mari kita headbang bersama," ujar Rekti disambut riuh penonton.

The SIGIT langsung membawakan dua buah lagu andalan mereka dari album "Detourn". Lagu Detourn dan Son of Sam menjadi pembuka kemeriahan penampilan The SIGIT di atas panggung.

Tak hanya memanjakan penggemarnya dengan lagu-lagu album baru, Rekti dkk juga tak lupa membawakan lagu dari album lama. Contohnya saat mereka membawakan lagu Alright dan disambut tepuk tangan meriah dari para penonton.

We The Fest memiliki tiga panggung berbeda di dalamnya, yakni WTF! Stage, This Stage is Bananas, dan Another Stage. The Kooks dan KODALINE akan menjadi dua musisi luar yang paling dinantikannya di hari pertama ini.