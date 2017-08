Jadi Pemenang The Next Boy/Girl Band, B-Force Temukan Banyak Perbedaan

JAKARTA - Bastian, Malvin, Ridwan, Alif, dan Devin kini bisa disebut sebagai idola baru khususnya kalangan remaja. Menjadi juara dalam ajang The NextBoy/Girl Band, lima anak muda yang tergabung dalam Boy Band B-Force itu pun sudah mendapatkan banyak tawaran manggung.

Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat menjadi tempat penampilan B-Force usai berhasil mengalahkan Soulsisters dalam ajang pencarian bakat, The Next Boy/Girl Band pada. Tak bisa dipungkiri, beberapa perbedaan sebelum dan sesudah menjadi bintang baru akhirnya dirasakan oleh mereka.



Saat dijumpai di gedung iNews, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Bastian mengaku bahwa fokus objeklah yang kini menjadi pembedanya. Jika dulu mereka hanya wajib menaklukkan hati enam juri dan para penonton, kini B-Force harus mampu membuat masyarakat Indonesia takjub.

"Kalau perbedaan yang paling nyata itu sih kerasa adalah saat kompetisi saat itu yang kita lakukan adalah untuk memenangkan hati juri dan penonton The Next Boy/Girl Band tapi sekarang sudah jadi lebih luas," katanya kepada Okezone pada Jumat (11/8/2017).



"Mungkin juri sudah selesai kita sudah jadi B-Force selain kita membanggakan para pecinta The Next Boy/Girl Band tapi kita bagaimana caranya untuk menarik minat masyarakat Indonesia nih ya itungannya untuk suka sama B-Force. Ya itu yang sedang kita usahakan makanya kita lagi keliling," tambahnya kemudian.

Sebelum dinobatkan sebagai pemenang, B-Force memang telah mengantongi sebuah single berjudul Hanyalah Untukmu. Sementara itu dari tim girl band dipercayakan untuk membawa single berjudul Curi Hatiku.



Sehingga wajar promosi masih terus dilakukan di sejumlah tempat dan media. Mereka tentu ingin singlenya akrab di semua kalangan untuk bisa meneruskan pada karya berikutnya.

Selanjutnya Devin menuturkan bahwa ia dan empat rekan lainnya sedang melihat karya musik yang dinantikan oleh penggemar B-Force. Tak hanya itu respon yang selama ini didapatkan saat di atas panggung juga menjadi perbedaan tersendiri bagi mereka.



"Perbedaan sih pasti ada cuma kayak kita masih ngukur pasar nih gitu kan jadi di ajang itu kan kita sudah banyak fanbase banyak pendukung dan setiap kita tampil kita disuguhi para fans sekarang kita keluar jadi kita kayak tahu antusiasme orang-orang buat kita," jelasnya.



"Enggak jauh berbeda ya cuma kayak masih dengan pendukungkitayang sama dan (penggemar) yang baru pun tetap welcome sama kita jadi tinggal memperluaskan saja kabar baik ini," tutup Devin.