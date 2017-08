Bukan Persaingan, B-Force Anggap Soulsisters Jadi Partner Menuju Kesuksesan

JAKARTA - Boy band dan girl band B-Force dan Soulsisters memang menjadi dua tim yang bersaing secara maksimal di panggung The Next Boy/Girl Band selama beberapa bulan terakhir. Namun kini hal tersebut tak lagi ada usai dipilihnya B-Force sebagai pemenang dari ajang pencarian bakat tersebut.

Hal ini disampaikan langsung oleh Bastian, salah satu personel B-Force kepada Okezone. Kepuasan terhadap prestasi timnya juga masih terus melekat pada pria yang mengawali kariernya sebagai presenter ini.



"Kalau persaingan (dengan) Soulisters berakhir sejak 27 Juli 2017 B Force win," serunya di gedung iNews, Kebon Sirih, Jakarta Pusat pada Jumat (11/8/2017).

B-Force menganggap bahwa personel Soulsisters adalah partner di industri musik ini. Mereka mempunyai visi yang sama yaitu sukses dan mewarnai dunia tarik suara di Tanah Air dengan karya dan bakat yang dimiliki.



Hal ini ternyata sudah menjadi kesepakatan dua tim tersebut. Mereka siap saling mendukung karier masing-masing tanpa harus melihat kepada pihak mana juara The Next Boy/Girl Band diberikan.



"Kita menang gitu tapi setelah itu justru kita enggak saingan gitu. Mereka itu sister kita, mereka saudara kayak kita sempat happening juga di youtube kayak setelah acara ini yang menang B-Force atau Soulsisters kita tetap saudara kita tetap saling dukung apapun yang terjadi," tambah Bastian kemudian.

Kini baik B-Force maupun Soulsisters harus siap dengan tantangan yang lebih berat. Namun sebelum dibebaskan dari panggung The Next Boy/Girl Band, keduanya telah diberi single yang dinilai sama-sama menarik.



"Kita sudah punya single, kita punya grup, kita under one management gitu kita saling support sama lain no more saingan kita nganggepnya kayak ya kita sama-sama mewarnai dunia musik sekarang gitu," ungkap Bastian.

Saat ini baik B-Force maupun Soulsisters sudah sibuk masing-masing. Namun kekompakan tetap mereka tunjukkan di beberapa kesempatan.



Sejatinya boy band maupun girl band sudah buming sejak 2012. Namun tak berlangsung lama masing-masing diantara mereka bubar sehingga ini menjadi tantangan tersendiri untk B-Force dan Soulsisters usai lolos dari The Next Boy/Girl Band.