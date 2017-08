Menangi Voting, Yoon Ji Sung Dipastikan Pimpin Boygroup Wanna One

SEOUL - Yoon Ji Sung mendapatkan kursi tetap sebagai leader boygroup terbaru Korea Selatan, Wanna One, setelah sebelumnya didapuk sebagai leader sementara. Hal ini mengukuhkan dirinya sebagai pemimpin untuk satu setengah tahun hidup Wanna One.

(Baca Juga: Jaga Sikap Terhadap Fans Muslim, BTS Banjir Pujian)

(Baca Juga: Surat Cinta Eunhyuk 'Suju' untuk Fans Usai Wamil, Bikin Haru)

Dilansir dari Soompi, pengukuhan Ji Sung dilakukan melalui voting antarmember yang dilakukan dalam reality show Wanna One Go. Ia berhasil memenangkan voting melawan member lainnya seperti Hwang Min Hyun dan Ha Sung Woon. Tidak hanya itu, jumlah voting yang memenangkan Ji Sung bisa dikatakan sangat jauh dibanding dua kandidat lainnya. Dari sebelas member boygroup itu, ia mendapatkan delapan suara. Sementara itu, Ha Sung Woon menerima dua buah suara dan Hwang Min Hyun menerima satu suara.

(Baca Juga: Susul G-Dragon, Taeyang 'BIGBANG' Juga Siap Konser di Indonesia)

(Baca Juga: Kai Joged Heboh demi Rayakan Ulang Tahun Fans EXO)

Wanna One sendiri merupakan boygroup bentukan season kedua dari survival reality show Produce 101. Season pertama acara tersebut diketahui melahirkan bintang-bintang besar seperti Jeon Somi, Kim Sejeong, dan Kim Chungha, beriringan dengan girl group I.O.I yang bubar pada Januari 2017. Baik season pertama maupun kedua dapat dikatakan sukses dengan antusiasme yang tinggi dari para pecinta K-Pop. Untuk season kedua ini, kesuksesan dapat dilihat dari karya debut mereka yang berjudul Energetic, yang di Youtube berhasil meraih 4.034.795 views hanya dalam waktu 24 jam.

Sementara itu, Wanna One diketahui sudah merilis tiga buah karya, yaitu dua buah single berjudul Energetic dan Burn It Up, serta sebuah album Extended Play (EP) berjudul "1x1=1 (To Be One)" dengan Energetic sebagai title track. Mereka debut pada 7 Agustus 2017 dan akan bubar pada 31 Desember 2018. Beberapa member mereka yang terkenal adalah Kang Daniel, Park Ji-hoon dan Lee Daehwi.

Menerima gelar tersebut, saingan Ji Sung yaitu Hwang Min Hyun meminta bantuan dari para member lain agar dapat bekerjasama dengan baik. “Kuharap kita bersepuluh bisa membantu leader kita sembari bersenang-senang dalam berpromosi selama satu setengah tahun ke depan,” ucap Min Hyun.