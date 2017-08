I LOVE RCTI 28: Kolaborasi Ari Lasso dan Dewa 19, Siti Nurbaya Jadi Pembuka

JAKARTA - Semangat para penonton konser ulang tahun RCTI, yang bertajuk #ILOVERCTI 28, langsung disulut di pembukaan acara. Bagaimana tidak, berbagai lagu upbeat dari kolaborasi berbagai artis lah yang membuka panggung yang digelar di Munjul, Cipayung, Jakarta Timur, Kamis (10/8/2017).

(Baca Juga: Meriahnya Perayaan Konser I Love RCTI 28, Dewa 19 Jadi Primadona)

(Baca Juga: Tangled the Series Versi Bahasa Indonesia Hadir di RCTI)

Dewa 19 jadi pusat perhatian di segmen pembuka acara tersebut, setelah diawali dengan penampilan dari Bandung Taiko Club. Kehadiran mereka memang sudah dinanti-nanti para penonton, yang menyorakkan nama Dewa 19 bahkan sebelum panggung diterangkan. Setidaknya ada lima lagu yang dibawakan Dewa 19 dalam kolaborasi bersama Ari Lasso, Judika, dan Fatin Shidqia.

Lagu pertama yang dibawakan adalah Cukup Siti Nurbaya oleh Dewa 19 featuring Ari Lasso. Ketimbang pelan-pelan memanaskan suasana, Ari langsung meminta para Baladewa (nama fans Dewa 19) turut mengangkat tangan dan bersorak. Tak jarang, Ari memberikan mikrofon, tanda mengajak Baladewa bernyanyi bersama.

(Baca Juga: Spesial, Para Istri Kejutkan Pemain Dunia Terbalik di Meet & Greet)

(Baca Juga: Kota Malang Jadi Saksi Reuni Personel Dewa 19)

“Semua tangan di atas untuk malam ini, Baladewa!” seru Ari.

Rupanya, aksi Ari di atas panggung juga dilakukan oleh Judika. Tentunya, lagu yang dibawakan Judika lebih panas dibandingkan Ari, yaitu Arjuna. Lagu-lagu yang dinyanyikan Ari dan Judika juga tidak lepas dari bagian solo gitar yang dimainkan Andra Ramadhan dan permainan dari para personel Dewa 19 lain seperti Ahmad Dhani, Agung Yudha, dan Yuke Sampurna.

Lagu ketiga, Roman Picisan, terlihat seperti request dari para penonton. Ahmad Dhani sendiri yang menanyakan para penonton setelah datang dari belakang Judika. Kendati demikian, lagu itu dinyanyikan oleh Ari ketimbang Judika. Namun, sebelumnya Dhani sempat bersalaman dengan para Baladewa.

“I love you too. Semuanya I love you RCTI enggak? Oke, Roman Picisan. Kita panggil Ari Lasso,” tanya Ahmad Dhani.

Baru kemudian giliran Fatin Shidqia untuk meramaikan panggung perayaan ulang tahun ke-28 RCTI tersebut. Meski masih berkolaborasi dengan Dewa 19 dengan lagu Salahkah Aku Terlalu Mencintaimu karya Maia Estianty, namun kali ini Fatinistic (nama fans Fatin) yang ramai bersorak. Padahal, lagu tersebut dibawakan Fatin secara tenang, berbeda dengan tiga lagu sebelumnya yang bernuansa upbeat.

Akhirnya, penampilan pembuka terakhir adalah lagu Pupus, yang dinyanyikan Judika bersama Dewa 19, dibantu dengan DJ Dean Chilling. Jika dibandingkan dengan lagu-lagu Dewa yang sebelumnya dibawakan, lagu Pupus terdengar paling berbeda. Pasalnya, ada nuansa dubstep dan EDM yang dimasukkan di bagian pertengahan lagu tersebut, berkat kehadiran DJ Dean Chilling.

Sementara itu, para fans terlihat bersemangat menikmati Dewa 19 yang senantiasa ada di setiap penampilan. Jika dilihat melalui layar kaca, maka fans berdatangan dari berbagai tempat, seperti Cirebon. Sementara itu, Ahmad Dhani sempat mengucapkan terima kasih karena selalu dihadirkan dalam acara-acara perayaan ulang tahun RCTI.

“Saya juga cinta banget RCTI karena tiap ulang tahun Dewa selalu diundang,” tutup Ahmad Dhani.