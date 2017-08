Dibilang Mirip Gal Gadot, Marissa Nasution Ditertawai Pacar

JAKARTA - Pembawa acara Marissa Nasution belum lama ini dibilang mirip dengan aktris hollywood, Gal Gadot. Hal itu mencuat saat netizen ramai memberikan pernyataan tersebut di kolom komentar di beberapa foto yang diunggah pada akun Instagram pribadi wanita 31 tersebut.

Marissa pun menceritakan kalau ia mengetahui mengenai itu dari sebuah artikel portal berita online. Saat baru mengetahui, ia tak begitu memikirkan. Namun tak lama kemudian, dirinya pun diserbu dari kiriman artikel tersebut dari teman-temannya.

Wanita berdarah Jerman-Batak ini hanya bersyukur jika parasnya disebut mirip dengan pemain film Wonder Woman tersebut. Tetapi, ia sendiri menyadari kalau wajahnya tak mirip dengan Gal Gadot.

"Pertama kali tahu pas aku lagi di Singapura mau berangkat liburan ke Jepang dan aku dikirimim sama satu teman artikel ini. Aku cuman bilang oh ya sudah thank you," ujar Marissa saat ditemui di ICE BSD, Tangerang Selatan, Kamis (10/8/2017).

"1 jam kemudian tiba-tiba ada banyak sekali yang Whatsapp artikel yang sama. Aku sih bersyukur saja. Kalau aku liat fotonya kayaknya enggak mirip-mirip amat juga tapi ya aku senang saja. Aku kasihan sama dia aja jadi bahan bandingan," tambahnya lantas tertawa.

Selain bersyukur, Marissa pun awalnya sangat kaget karena banyak orang yang memperhatikan wajahnya sampai terlalu detail.

"Kaget saja sih sampai ada yang merhatiin sampai segitunya. Kaget saja," ucap Marissa.

Orang-orang sekitar Marissa, yakni salah satunya adalah sang kekasih yang berkewarganegaraan asing atau bule tertawa saat dirinya disebut mirip dengan Gal Gadot, dan bahkan tak setuju dengan pernyataan tersebut.

"Pacar aku ketawain. 'Masa?' Kata dia. Dia justru yang 'Hah kayaknya enggak deh'," pungkasnya seraya tertawa