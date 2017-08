FOTO: Nenek Maia Estianty Ternyata Istri Pertama Soekarno

JAKARTA – Maia Estianty tampaknya mengungkap identitas sang nenek yang diketahui bernama Oetari Tjokroaminoto. Foto itu dibagikan Maia lewat instagram pribadinya @maiaestiantyreal, Rabu (9/8/2017).

Namun lebih mengejutkan lagi bahwa sang nenek merupakan istri pertama dari Presiden Soekarno. Sontak saja hal tersebut membuat heboh netizen yang melihatnya.

Identitas sang nenek diungkap oleh penyanyi 41 tahun itu lewat judul keterangan foto yang ditulisnya. Ia juga mengungkapkan dalam dua bahasa sekaligus yakni bahasa Inggris dan bahasa Indonesia.

“My grandmother, Oetari Tjokroaminoto, was the first wife of the first president of Republic Indonesia, Soekarno.... Nenek saya ini, Oetari Tjokroaminoto adalah istri pertama Presiden RI yg pertama, Soekarno.#maiaestianty #diarymaia #soekarno#istrisoekarno,” tulis Maia Estianty.

Penasaran dengan foto tersebut, membuat netizen berlomba-lomba berkomentar lewat kolom komentar instagram milik Maia. Netizen tampaknya ingin melihat foto sang nenek selagi muda agar lebih jelas. Namun ada pula netizen yang kaget dan dan langsung menyebut Maia adalah keturunan ningrat.

“Bun, Tambah Cantik aja,, mungkin bs d lht foto Nenek yg lg mudanya Bun, jd jelas terlihat hehehe, Yg Jelas Bunda slalu terlihat cantik ..Cantiknya Luar Dalam ??????,” tulis @supinarhandoko.

“isih keturunan ningrat yo mbak,” tulis @widimaheswara.

“Di google dan di wikipedia udah ada informasi yang menjelaskan Siti Oetari sebagai istri pertamanya Soekarno (tapi belum ada informasi tentang cucu...). Masyarakat Indonesia udah tau kalau Siti Oetari sebagai istri pertamanya Soekarno. Yes,” tulis @panchoisss.