Cathy Sharon Terkejut Ello Tertangkap Polisi karena Narkoba

JAKARTA - Catherine Sharon atau lebih akrab disapa Cathy Sharon mengaku kaget dengan kabar penangkapan Ello karena diduga menggunakan narkoba berjenis ganja. Seperti diketahui, Ello adalah mantan kekasih adiknya, Julie Estelle.

Cathy selama ini sudah lama tidak berhubungan dengan Marcello Tahitoe. Sejauh yang ia tahu, kekasih Aurelie Moeremans ini adalah orang yang baik.

- Baca Juga: Urusan Aliran Musik, Ello Ogah Ikut-ikutan Tren

- Baca Juga: "4:20", Tato Bermakna Ganja Telah Lama Tersemat di Tubuh Ello

"Saya juga kaget dengar berita itu. Yang pasti Saya memang sudah tidak lama berhubungan dengan Ello. Tapi yang pasti yang saya tahu Ello itu orang yang sangat baik, sayang dengan keluarga, dia teman dan sahabat yang care dan perhatian. Sangat disayangkan memang dengan kejadian ini, saya hanya bisa berdoa saja supaya tetap semangat dan urusan ini cepat selesai aja," jawab Cathy saat ditemui di Jakarta Selatan, Kamis (10/8/2017).

Rentetan kasus narkoba yang belakangan ini menjerat rekan artis tentunya sangat disayangkan oleh Cathy. Namun aktris berusia 34 tahun tersebut berkilah bahwa sebenarnya hanya kebetulan rekan artis banyak disorot karena memang mereka adalah public figure.

"Menurut saya ketangkep gak cuma artis saja. Tetapi karena artis adalah publik figure, dekat dengan media, jadi lebih kesorot aja. Kalau ketangkep banyak orang lain juga, tapi memang tidak kesorot media," jelasnya.

Berkarier di dunia hiburan memang diakui Cathy banyak godaan layaknya narkoba. Namun semua masih bisa dihindari selama yang bersangkutan bisa tegas untuk menolaknya.

- Baca Juga: Ikut Pilkada, Cathy Sharon: Apapun Pilihanmu Kita Tetap Saudara

- Baca Juga: Ngotot Cerai, Eka Kusuma Siapkan Gugatan Baru pada Cathy Sharon

Hal tersebut juga dilakukan oleh Cathy selama ia berkarier. Bahkan jauh saat ia memulai karier dari dunia MTV.

"Untuk tips saya sisa-sisa masa perjuangan saya dulu di MTV, say no to drugs," tandasnya.