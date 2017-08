Main di Battleship Island, Song Joong Ki Merasa 5 Tahun Jadi Tentara

SEOUL – Song Joong Ki dipercaya untuk memerankan karakter special agent di film terbarunya, The Battleship Island. Gara-gara perannya tersebut, Joong Ki jadi merasa sudah lima tahun menjalani kehidupan sebagai seorang tentara.

Angka lima tahun itu muncul karena Joong Ki menghitung masa wajib militer (wamil), peran di Descendants of the Sun, dan karakter di Battleship Island. Dua tahun wamil sejak 2013 hingga 2015, lanjut syuting sebagai Kapten Yoo Shi Jin sebulan setelah wamil, hingga syuting Battleship Island di 2016, Joong Ki merasa lima tahun terakhir hidupnya adalah sebagai tentara.

“Aku merasa aku sudah hidup lima tahun sebagai seorang tentara jika kalian menghitung jumlah tahun aku wamil sebagai tentara di Korea dan peran yang aku mainkan di Descendants of the Sun dan film ini,” kata Joong Ki bercanda seperti dilansir Soompi, Kamis (10/8/2017).

Terlepas dari hal itu, Joong Ki merasa senang bisa terlibat di Battleship Island. Aktor 31 tahun ini jadi bisa menyerap ilmu akting dari senior-seniornya seperti Hwang Jung Min dan So Ji Sub yang menjadi lawan mainnya.

Hwang Jung Min sendiri merasa senang bisa mendapat kesempatan berakting dengan Joong Ki dan So Ji Sub. Meski dirinya adalah senior bagi Joong Ki dan Ji Sub, tapi Jung Min tetap memiliki kekaguman melihat kerja keras dua juniornya itu.

“Akting So Ji Sub sangat solid dan lembut. Dia mengingatkanku pada seseorang yang sangat bertanggung jawab dan dapat diandalkan. Sementara Song Joong Ki, dia sangat penuh pertimbangan, dan bekerja bersamanya, aku merasa bahwa orangtuanya telah membesarkannya dengan sangat baik,” puji Jung Min saat promosi Battleship Island di Singapura tersebut.

Battleship Island merupakan film yang didasarkan pada sejarah penjajahan Jepang di Korea. Film ini berkisah tentang perbudakan terhadap masyarakat Korea oleh Jepang di Pulau Hashima atau Battleship Island.

Sayangnya, Battleship Island tak terlalu mendapat respon positif dari kritikus film di Korea. Meski sudah ditonton 5 juta orang lebih, tapi film produksi CJ E&M ini banjir kritik karena monopoli layar bioskop, akting pemain yang kurang, dan cerita yang tak berimbang.