FOTO: Selamat! Livia 'Teenebelle' Lahirkan Anak Pertama

JAKARTA - Kabar bahagia datang dari personil Teenebelle, Livia Ramadhanty. Pasca menikah dengan Adika Wicaksana pada Februari 2017 lalu, wanita berusia 19 tahun tersebut dikabarkan sudah melahirkan buah hati pertamanya yang berjenis kelamin perempuan.

Hal tersebut diketahui lewat unggahan Livia melalui akun Instagram pribadinya pada. Bayi perempuan yang masih belum diketahui namanya tersebut dikabarkan lahir pada 8 Agustus 2017 pukul 08.15 WITA.

Sambil menggendong sang bayi, Livia yang masih mengenakan pakaian rumah sakit berwarna hijau nampak menggendong sang bayi dengan wajah bahagia. Begitupun sang suami yang duduk ditepi tempat tidur rumah sakit, sambil memegang bunga, juga menampakkan raut bahagia di wajahnya. Ia bahkan mengungkapkan kebahagiaannya karena telah berhasil melahirkan bayi perempuannya.

"Perjuangan seorang ibu, yg di bantu ayahnya dan semua keluarga. Welcome to the world my little princess #080817 #0815wita," tulis Livia Ramadhanty pada keterangan foto.

Ucapan selamat serta pujian terhadap sang anakpun membanjiri kolom komentar Instagram milik Livia. Bahkan doa-doa untuk sang putripun turut dipanjatkan oleh para netizen.

"Selamat ka fia untuk kelahiran Putri pertama nya. anaknya cantik bangettt kaya mama nya. semoga menjadi anak yg solehah, yg berbakti sama orang tua nya, sehat selalu ya ka. sekali lagi selamat ka @liviarmdty dan ka @adikawicaksana semoga menjadi keluarga yang samawa," tulis siti_ismatul11.

"Selamat kk livia. Cieee yg udh jadi mama. Semiga bisa menjadi mama yg terbaik ya kk.jaga adek kecil baik-baik kak. Selamat sekali lgi kak @liviarmdty," tulis valianazahra.