FOTO: Peluk Erat Axel, Valerie Thomas Berikan Semangat Motivasi

JAKARTA - Valerie Thomas tak henti-hentinya memberikan dukungan untuk sang kakak, Axel Matthew Thomas yang tersandung kasus narkoba. Sebuah kalimat curahan hati panjang, ditulis gadis 18 tahun ini lewat instagram pribadinya @Valerieethomas.

Dalam foto itu, terlihat Valerie memeluk erat kakaknya yang di tengah berambut cepak. Valerie pun mengenakan baju hitam, lengkap dengan rambut terurai dan tengah berbagi kesedihan melihat nasib Axel. Tak ayal kata-kata motivasi pun muncul dalam tulisan foto yang diunggah oleh dirinya.

Dalam tulisan keterangan foto itu, tampak Valerie sedikit menceritakan masa indahnya bersama sang kakak ketika berada di London, Inggris. Tulisan panjang itupun menggambarkan keakraban mereka berdua ketika tengah pergi bersama, contohnya saat mereka berolahraga bersama.

"Hai Matthew πŸ’™β€ Kamu hanya seorang pemuda yang penuh dengan pertanyaan dan keraguan akan dunia tempat kita tinggal. Saat ini aku mengingat seperti saat kemarin di London, kamu membangunkanku lalu 'Adikku apakah kamu mau pergi Gym denganku? '. 'Jika kamu mau pergi, aku akan ke waitrose dan jack akan masak untukmu,' 'ayo pergi ke taman dan bermain sepak bola.' Kami menjalani kehidupan yang tidak bisa kami jalani di Indonesia," tulis Valerie.

Tak sampai disitu, Valerie melanjutkan bahwa dirinya dan sang kakak juga telah bertemu dengan orang-orang hebat dan membangun persahabatan yang lama. Meskipun begitu, Valerie tak memperdulikan atas apa yang orang katakan pada kakaknya saat ini, yang terpenting baginya bahwa ia percaya sang kakak Axel menginginkan hidup yang lebih baik.

"Kami bertemu orang-orang hebat, membangun persahabatan yang bertahan seumur hidup. Saya tidak peduli dengan apa yang orang katakan tentangmu, masa lalu adalah masa lalu. Tapi aku juga tahu pasti bahwa kamu selalu berusaha menjalani hidup sehat," tambahnya.

Kendati demikian, ia juga sedikit bernafas lega lantaran Axel sendiri memang negatif dari narkoba. Hal itu dibuktikan dengan tes darah dan urine yang telah dijalaninya. Dan yang menjadikan Valerie bangga terhadap kakaknya itu, Axel juga mengakui kesalahannya tersebut.

"Yang membuat aku bangga dan menjadi tidak kuatir itu kamu membuktikan di situasi ini darah dan urin Kamu negatif dan kamu tetap mengakui kesalahan Kamu yang belom pernah terjadi," sambungnya.

Dalam kalimat itu pula, Valerie juga percaya bahwa semua akan berjalan baik-baik saja. Ia juga menambahkan bahwa dirinya dan juga keluarga selalu berjuang dan berdoa untuk kasusnya, agar segera selesai. Tak ketinggalan Valerie juga percaya bahwa belum ada kata terlambat untuk kakaknya menjauhi barang haram tersebut.

"Everything will be okay bro, were prayin for you everyday. Even inside the cell, you're still making moves and working πŸ€™πŸ½ dan yang mesti kakak tau, mama and papa terus berjuang dan berdoa buat kaka sampe masalah ini selesai. Setiap orang yang membesukmu selalu mengingatkan teman-temanmu bahwa tidak ada kata terlambat untuk menjauhi narkoba πŸ€™πŸ½," tutupnya.

Seperti yang telah diberitakan sebelumnya, Axel Matthew Thomas ditangkap oleh pihak Kepolisian pada 15 Juli 2017 lalu di sebuah hotel kawasan Kemang. Namun bersamaan dengan itu, malah Axel sempat mengaku mengalami penculikan dan penganiyaan oleh oknum polisi. Tapi pada akhirnya, Axel pun ditetapkan tersangka dengan alat bukti transaksi pembelian pil Happy Five.

Sementara itu, netizen yang melihat unggahan dari Valerie langsung menuai reaksi. Tak sedikit netizen yang berempati pada kasus yang menimpa sang kakak, Axel Matthew. Netizen juga membanjiri kolom komentar instagram Valerie dengan kata-kata penyemangat.