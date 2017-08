Kangen Keseruan di Dalam Bus, Liam Payne Ingin Reuni One Direction

LOS ANGELES – Topik mengenai reuni One Direction tak akan pernah berhenti dibahas. Setelah minggu lalu Simon Cowell menunjukkan keinginannya melihat grup vokal yang dibentuknya itu reuni, kini giliran Liam Payne yang memperlihatkan hasrat serupa.

Liam mengatakan jika reuni adalah suatu keharusan untuk One Direction. Tak hanya reuni dengan merilis lagu atau album baru, bapak satu anak ini juga menyatakan jika berkumpulnya kembali grup pelantun Night Changes tersebut harus diikuti dengan sebuah tur konser.

“Aku pikir kami akan reuni pada satu titik suatu hari nanti. Kami harus reuni! Kami punya sebuah album yang belum kami pakai untuk tur,” ungkap Liam seperti dikuti dari Express.co.uk, Kamis (10/8/2017).

Album yang dimaksud oleh Liam dalam pernyataannya tersebut adalah “Made in the A.M.”. yang merupakan album studio kelima mereka. Tepat setelah merilis album tersebut dan tampil di beberapa acara TV, One Direction mengumumkan rencana hiatus mereka sehingga belum sempat mempromosikan “Made in the A.M.” dalam sebuah tur konser.

Jika melihat pada sejarah dan tradisi One Direction, mereka memang selalu melakukan tur setelah merilis sebuah album. Tur terakhir grup jebolan X-Factor ini adalah “On the Road Again” pada 2015 dimana kala itu mereka sempat mampir ke Indonesia.

Bagi Liam, masa-masa tur dengan One Direction adalah saat yang sangat menyenangkan. Menghabiskan waktu di jalanan, di dalam bis kecil yang hanya berisi mereka dan kru, Liam merasa saat itulah ia dan semua member bisa merasakan kedekatan satu sama lain.

“Bagian favoritku soal tur dengan mereka adalah ketika kami masih lebih muda, kami biasa menghabiskan waktu bersama di dalam bis tur. Kenangan favoritku adalah ketika kami pertama melakukannya di Madison Square Garden, New York dan album kami memecahkan rekor karena debut di nomor 1 di chart,” kenang Liam.

Kembali ke masalah reuni One Direction, Liam punya rencana lain untuk grupnya. Ketika nanti mereka reuni, Liam ingin punya kesempatan untuk menulis beberapa lagu bersama dengan Niall Horan, Harry Styles, Louis Tomlinson, dan bahkan mantan member One Direction, Zayn Malik.

Dari semua member, Liam merasa Zayn lah yang paling cocok dengannya. Kekasih Cheryl Cole ini menyebut jika Zayn dan dirinya memiliki tipe musik favorit yang serupa sehingga mudah berkomunikasi dengan satu sama lain.

“Kurasa, aku akan paling bagus jika berkolaborasi dengan Zayn karena kami punya tipe musik yang serupa,” jelas pelantun Strip That Down ini dikutip dari Teen Vogue.